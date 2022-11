Doble de Belinda presume los regalos que le dio la cantante

Hace algunas semanas se viralizó en TikTok una chica trans llamada Isabela Chávez, quien se ha destacado por ser imitadora de Belinda. Ahora, en sus redes sociales, presumió que la cantante le dio varios regalos.

En sus redes sociales, y varios videos que se pueden encontrar en la mencionada plataforma de videos, se pueden apreciar presentaciones de Isabela realizando con mucho detalle cada uno de los movimientos y vestuarios de la cantante mexicana.

El pasado 28 de octubre, Beli se presentó en la ciudad de Tijuana con su Libertad: Báilala Tour, ciudad en la que reside Isabela. En su Instagram, la imitadora compartió varios clips en los que se le puede ver en la primera fila del concierto. Por lo que Belinda se dio cuenta de su presencia.

Aunque muchos esperaban ver una foto de ambas, eso no sucedió; pero, al parecer, el equipo de Beli se contactó con Isabela, pues en sus redes sociales, Isabela mostró los regalos que Beli le hizo llegar.

Uno de los obsequios que mostró, es el vestuario del video de La Niña de la Escuela, tema que Beli canta junto a Tini y Lola Índigo.

"Hola, chicos, les habla su amiga Isabela Chávez, directamente aquí, desde mi camerino en Latinos Bar, justamente para mostrarles la otra parte de los regalos, de los detallitos que me mandó mi Beli, hermosa, preciosa; así que primero tengo que hacer un bailecito (...) Es como que muy secreto. Primero que nada me mandó este vestuario utilizado personalmente por ella, auténticamente, este es el del video de La Niña de la Escuela, me lo mandó especialmente para mí. Me mandó el top, el chalequito y pantaloncito", contó Isabela en un video de TikTok.

Otro fue una mochila de oso de peluche rosa, la cual estaba firmada por Beli.

"Chicos, no había tenido chance de enseñarles un regalito de los que me dio Belinda, porque me dio varios regalitos, no me subió a la pista y no alcancé a tomarme foto con ella, porque tenía que venirme a trabajar y porque ella tenía también que estar ya ocupada, pero me dio esto, firmado por ella, y me dio otras cosas que luego les voy a enseñar", dijo.