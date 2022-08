Diputado Rubén Moreira urge a prohibir 'pocitos' en Coahuila

El diputado federal Rubén Moreira Valdez informó que se ha presentado una iniciativa para solicitar que se “descongele”, la que fue presentada en el año 2013, con la cual se buscaba prohibir los denominados pocitos en Coahuila.

Recordó que en el año 2013 se votó en la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir los pocitos, pero al llegar al Senado se congeló.

“Ayer presente una iniciativa para que la saquen de la congeladora y la voten. Se votó (en ese entonces) casi por unanimidad porqué se congeló; si esa ley se hubiera votado todo esos accidentes no hubieran pasado”, externó.

Refrendó su apoyo el gobernador del estado Miguel Riquelme Solís, quien aseguró ha sido serio en sus planteamientos.

“Con la tragedia de Pinabete no hay que lucrar políticamente sino buscar una respuesta a lo que sucedió”, dijo.

No obstante, destacó que el tema de las minas es de carácter federal donde un gobernador tiene nula intervención del establecimiento.

“El presidente de la República como en otras ocasiones es mal informado y creo, algunos actores locales traten de llevar algún tipo de raja política mal informándolo”, dijo.

En otros temas, Rubén Moreira Valdez, informó que entre los temas que discutirá el Grupo Parlamentario, será relacionado con el presupuestario, pues a partir del 8 de septiembre se verá el paquete fiscal.

“Morena va a repetir una política centralista que no va haber presupuesto para estados y municipios donde estados como éste que aportan tanto no verán retribuidos porque el dinero de acá se va a obras del sureste y proyectos que no tiene futuro por lo tanto se tirará el dinero”, explicó