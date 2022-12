Diagnóstico de México: obscuras perspectivas

Tal es el título del reporte más reciente de Signos Vitales, la asociación civil compuesta por medio centenar de reputados especialistas en temas económicos y políticos. Creada en 2020 por iniciativa de Enrique Cárdenas, sin duda el mejor historiador económico que ha tenido México, el objetivo principal de la asociación no es poca cosa: dar a conocer el estado en que se encuentra el país, empleando para ello información veraz e independiente (nada de "otros datos").

El último de una serie de trabajos que la agrupación presenta en su portal digital, el reporte que nos ocupa no tiene desperdicio. De manera comprehensiva identifica y documenta los siete mayores obstáculos que México enfrenta hoy para poder desarrollarse, tanto en términos políticos como económicos, y que seguirá enfrentando tras la conclusión de este sexenio.

El primer problema es el desprecio que existe por la ley. Signos Vitales documenta de manera clara este hecho y también lo hace el World Justice Project, una organización que se encarga de evaluar el estado de derecho en el mundo. De acuerdo con su tabla más reciente, México ocupa el lugar 115 entre 140 países examinados. Un bajísimo lugar que ya no sorprende a los mexicanos, tras haber escuchado a su propio presidente decir: "no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

El segundo problema es el deterioro de las garantías cívicas fundamentales, garantías que los mexicanos dábamos hasta hace poco como un hecho y que ahora están siendo menoscabadas. Continúa la destrucción de la democracia, señala Signos Vitales, a través del debilitamiento de los poderes e instituciones que sirven como contrapesos al poder central.

El tercer asunto preocupante lo constituye la creciente militarización del país. Al respecto deberíamos vernos en el espejo brasileño donde no pocas instalaciones públicas, incluidos muchos aeropuertos, están en manos de los militares. El presidente electo Lula se ha comprometido a desmilitarizar su país, pero pocos piensan que podrá lograrlo. El cuarto obstáculo que identifica Signos Vitales es la situación de las finanzas públicas federales, un punto sobre el que hemos hablado mucho en este espacio.

En el quinto lugar de la lista se encuentra el deterioro de la educación y la salud en México. El lamentable estado actual de la educación básica y de los servicios públicos de salud es de sobra conocido, pero lo que más preocupa es la evidente regresión que ha habido en ambos sectores. Nada más hay que comparar, por ejemplo, la supuesta calidad de los nuevos libros de texto gratuitos con la de los primeros que se distribuyeron en 1960. O hay que recordar que hace más de treinta años México era autosuficiente en la producción de vacunas y que, además, el Programa Universal de Vacunación logró erradicar enfermedades como la poliomielitis, la difteria y el sarampión.

El sexto obstáculo lo constituye el declive del sector energético del país. La caída en la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad es un ejemplo, y el fiasco de la inacabada refinería en Dos Bocas es otro. Finalmente, Signos Vitales advierte sobre el descuido del medio ambiente y los recursos naturales. El ejemplo más trágico, creemos nosotros, lo da la actual destrucción masiva de ecosistemas en la península de Yucatán.