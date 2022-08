Día Mundial del Kpop: ¿Cómo llegó a México?

Este 13 de agosto se celebra el Día Mundial del Kpop, una celebración que según diversas fuentes, fue elegida de manera colectiva por los seguidores de este género. Te contamos la historia que hay entre la música pop coreana y México.

La Ola Coreana, como se le conoce en español al fenómeno cultural denominado Hallyu. Un término que fue desarrollado por periodistas en China, a finales de los años 90, cuando empezaron a popularizarse productos de entretenimiento exportados por Corea del Sur: principalmente grupos musicales (Kpop) y los llamados Kdramas.

Actualmente, el género ha ganado mucha popularidad en México y Latinoamérica, y aunque el fenómeno parece muy nuevo, realmente llegó al país a principios de la década de los años 2000.

En 2002, llegaron a México los primeros Kdramas, como resultado de la expansión de la cultura coreana, ya no solamente en el continente asiático, sino que poco a poco empezaba a llegar a otras partes del mundo.

De acuerdo a información de La Razón, los primeros dramas que se transmitieron en México fueron tres: Todo sobre Eva, Escalera al Cielo y Sonata de Invierno. Los cuales llegaron con el propósito de promocionar el Mundial de Futbol de 2002, en Corea-Japón. Estos fueron emitidos en la señal del Canal 34 de Televisión Mexiquense. Los doramas ganaron popularidad con un mercado de nicho, que comenzó a tener contacto con la cultura coreana, y grupos que comenzaban a ganar popularidad.

El boom de internet fue un determinante en la exposición del género.

Grupos musicales como Girls Generation, Super Junior, Kara, Wonder Girls, T-ara y TVXQ!, fueron algunos de los primeros en ganar un público de nicho en el país, y lograron tener presencia en convenciones enfocadas al público del anime.

En el 2005, La Razón detalla que se celebró el centenario de la primera migración de coreanos a México, ese año fue cuando la Embajada de Corea del Sur permitió que clubes de fans de grupos de Kpop se registraran de manera oficial. Incluso, grupos de fans de la época se manifestaron afuera del hotel del entonces presidente coreano en su visita a la CDMX, para exigir la presencia de "idols" en el país.

Las primeras agrupaciones se hacen presentes en México

En el 2009, la boyband estadounidense Jonas Brothers, visitaron México como parte de su gira mundial: Jonas Brothers World Tour 2009. En esa gira, el grupo musical de JYP Entertainment, Wonder Girls, eran teloneras.

En un intento de su disquera por hacerlas llegar al mercado internacional, lanzaron el tema en inglés Nobody. El cual promocionaron de manera extensa en Estados Unidos, aunque sin mucho éxito, quedándose solamente con su público de nicho, y principalmente migrantes coreanos. Sin saberlo, fans de los Jonas Brothers, estuvieron presentes en el que podría ser el primer concierto de Kpop en México. Las Wonder Girls cantaron su éxito Nobody.

Poco a poco, las redes sociales y YouTube, hicieron que la comunidad Kpoper creciera, y cada vez más grupos del género comenzaron a visitar el país, esto sumado a que el Kpop se hizo viral con la canción Gangnam Style de Psy!, en 2012.

Finalmente, en 2012, se realiza el primer concierto oficial de Kpop en la Ciudad de México, el solista Xiah Junsu, conocido por ser integrante TVXQ!, se presentó con éxito en el entonces Auditorio BB.

Desde entonces, en México se han realizado más de 50 conciertos de Kpop, al país lo han visitado artistas como Momoland, SHINee, Astro, Super Junior, entre otros.

Además, de qué gracias al Festival Music Bank, que se ha realizado en dos ocasiones, primero en 2014 y luego en 2017, al país lo han visitado artistas como Exo-K, Infinite, Ailee, B.A.P., Beast y Girls Day. Otras que han visitado al país son el grupo TWICE, uno de los de mayor popularidad, y la solista Sunmi.

Eso no es todo, ya que grupos mexicanos como Reik y CD9, han colaborado con artistas de Kpop, Super Junior y Crayon Pop, respectivamente.

Actualmente, el género vive una exposición superior, gracias a la popularidad mainstream de grupos como BTS y Blackpink. Además, han surgido nuevos artistas que desde su debut se colocan en el mapa internacional como aespa y STAYC.

Tan solo este 2022, han visitado al país los grupos KARD, Momoland y (G)-IDLE, por mencionar algunos.