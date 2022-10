Detienen a mujer que pretendía cruzar a otra a EUA

Elementos de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles), dieron a conocer la detención de una mujer norteamericana por su presunto intento de contrabandear a otra mujer adulta indocumentada; a la cual intentó cruzar a los Estados Unidos con documentos falsos, pues se identificaba como ciudadana estadounidense.

Se trata de una mujer de 42 años, de la cual no se reveló la identidad, solo se estableció que conducía una camioneta Chevrolet, Silverado, modelo 2009 y en la cual, viajaba acompañada de otra mujer adulta; refieren las autoridades norteamericanas.

Y es que, al intentar cruzar de México hacia los Estados Unidos a través del Puente Internacional número II, la pasajera manifestó ser ciudadana estadounidense y para ello, presentó ante los agentes de CBP una licencia de conducir del estado de Texas como prueba de identidad.

Sin embargo, descubrieron que la licencia de conducir no pertenecía a la pasajera de la camioneta, que no era ciudadana estadounidense y que no contaba documentos de entrada válidos a los Estados Unidos; situación por la cual, fue procesada como un reclamo oral falso de ciudadanía estadounidense.

Respecto a la conductora de la camioneta, los elementos de Aduana y Protección Fronteriza y de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la pusieron bajo arresto y en espera de un proceso penal. Cabe mencionar que los hechos ocurrieron el pasado domingo 09 de octubre del año en curso.

“Interceptar este intento de contrabando fue posible gracias al gran trabajo en equipo de nuestros oficiales. Estoy orgulloso de la vigilancia y la dedicación al deber mostrada por los hombres y mujeres del Puerto de Eagle Pass”, fue lo que manifestó Elizabeth Garduno, directora del puerto de entrada de Eagle Pass.