Detienen a Joseph Quinn de Stranger Things, pero su personaje lo salva

Actualmente Joseph Quinn goza de gran popularidad gracias a su emblemática interpretación de “Eddie Munson” en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. Ha sido tanto el impacto que su personaje ha tenido en el mundo que “Eddie” logró salvarlo de inmigración, todo esto después de que fuera “atrapado” por migración en Estados Unidos.

Fue durante una entrevista con Jimmy Fallon, que el actor británico dio a conocer que para llegar a su encuentro con este conductor, tuvo que pasar por migración, en donde estuvo “atrapado” por varios minutos debido a que no le permitían pasar a Estados Unidos.

"Es tan lindo estar aquí, porque casi no lo logro. Me retuvieron en inmigración ayer. Me llevaron a un cuarto y me tuvieron esperando allí hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Que viene a hacer usted en Estados Unidos, señor?’ Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero el funcionario de inmigración no me creía”, comenzó relatando Joseph Quinn.

Tras estas declaraciones y con las miradas expectantes de los asistentes del programa, Joseph reveló cómo su personaje de “Eddie Munson” logró salvarlo de este gran enredo con la inmigración norteamericana.

“Otro funcionario me vio a mi, lo vió a él y le dijo ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el otro aduanero dijo: ‘¡Es Eddie, de Stranger Things!’, Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?’ a lo que respondí que sí”.

Una vez aclarada las dudas al respecto de su identidad, Joe respiró aliviado, aunque eso descendió más dudas de la gente de aduana, pero en esta ocasión fue en torno a su participación en Stranger Things.

“Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’ yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte uno me dijo ‘Mas te vale”, añadió el popular actor britanico, desencadenando las risas en los asistentes del programa The Tonight Show.