Detecta PC casas con riesgo de derrumbe en Centro Histórico de Saltillo

Al menos 35 casas del Centro Histórico de Saltillo se encuentran en riesgo ante la presencia de lluvias, y cinco de estas en riesgo inminente, reveló el director de Protección Civil y Bomberos Municipal, Alberto Neira Vielma.

En ese sentido dio a conocer que en la actualidad se lleva a cabo la notificación en estructuras y viviendas del Centro Histórico, las cuales presentan un daño estructural y un riesgo de colapso en algunas de ellas para esta temporada de lluvias en caso de reblandecimiento de estructuras.

Manifestó que hasta el momento ya se revisaron 260 casas, de las cuales 35 están notificadas por encontrarse en situación de riesgo, de las cuales cinco están en situación de riesgo inminente ante una posible lluvia.

“Principalmente son estructuras internas como lo son techos y muros, en algunas de ellas hay un evidente daño en la fachada, en este caso no tenemos fachadas con riesgo inminente, sin embargo hay un riesgo potencial por reblandecimiento que se pudiera presentar”, afirmó.

Indicó que las casas son de antigüedad variada, hay casas principalmente en el Centro Histórico que tienen más de 90 años, las cuales no han recibido un mantenimiento adecuado y en esto tienen un alto daño en la estructura principalmente.

Añadió que muchas de esas no tienen propietarios formales, en este caso se presume que están en abandono debido a que están pasando por alguna situación jurídica o simplemente están intestadas y no ha sido declaradas propiedad de una persona en particular.