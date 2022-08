Después del rescate de mineros en Sabinas se hará el memorial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después de que se rescaten a los 10 trabajadores atrapados en la mina "El Pinabete" en Sabinas, Coahuila, se construirá un memorial.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no se han parado las labores de rescate de los mineros y se sigue extrayendo agua de los pozos.

Reiteró que el Gobierno federal pagará indemnizaciones más altas de lo que establece la ley a los familiares de los mineros, "por la situación de pobreza en que vive la gente".

No vamos a dejar de trabajar en el rescate: AMLO

"No vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá. Y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial", dijo el presidente López Obrador.

"Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional, sino más por la situación, no sólo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. Es como cuando hay inundaciones, es llover sobre mojado. Entonces, se va a dar un trato muy especial o como lo merecen", agregó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, seguirá al frente de los trabajos de rescate.

"¿Permanecerá al frente de este rescate Laura Velázquez?", se le preguntó.

"Sí, sí, va a estar ahí permanentemente. Si se requiere, pues va a estar en México, pero constantemente va a estar viajando atendiendo esto. Es para nosotros prioritario, no vamos a abandonar el rescate", contestó.