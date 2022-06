Despiden a Marina Vitela con Las Golondrinas en Gómez Palacio

Un grupo de exempleados de la actual administración morenista, que inició en 2019 la candidata a la gubernatura de la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela (misma que concluye en agosto de este año), llevaron mariachis a la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

"¿A dónde irá veloz y fatigada. La golondrina que de aquí se va? Así en el viento se hallará extraviada, buscando abrigo, no lo encontrará...", cantaban los Mariachis, siendo esta canción conocida como Las Golondrinas, una de las más populares en México para las despedidas.

No obstante el tono en el que lo cantaron los exempleados, muchos de ellos también simpatizantes del diputado federal con licencia Omar Castañeda, era en tono de mofa, ya que muchos alegaron en su momento haber sido despedidos injustamente.

De hecho al lugar también arribó Castañeda para hacer algunas de sus acostumbradas transmisiones.

"Dándole el adiós a esta administración que resultó ser la más desastrosa en la historia de nuestro municipio. Defraudaron la confianza de las y los gomezpalatinos. Esperamos más de 80 años para que hubiera una alternancia y el cambio y resulta que llegaron estos pillos que venían del viejo régimen con más hambre y con más ganas de saquear. Con un sentido muy cuestionado del movimiento social, esos corruptos dañaron tanto a nuestro pueblo que defraudaron a nuestra gente y ya se van y los estamos despidiendo de manera muy directa, porque no merecen otra cosa", dijo.

Se quejó de los despidos injustificados, también dijo que amor con amor se paga y que el pueblo es sabio.

"Se equivocó la dirigencia nacional. Se equivocó Mario Delgado. Se equivocó Nacho Mier. Se equivocó Otniel (García Navarro), bueno de ese tipo no esperábamos mucho, pero le dijimos que no podían poner en riesgo la esperanza de transformación en Durango", aseguró.

Mencionó que el pueblo al final es sabio y que los funcionarios de la actual administración se van de la peor manera.

"Con una candidata que no era de Gómez Palacio, que no vivía en Gómez Palacio. Una candidata a presidenta municipal que no sentía en su corazón lo que es ser gomezpalatino y con una candidata a gobernadora que pecó de soberbia y que hizo a un lado a la militancia y a toda la gente verdaderamente de izquierda. No escucharon a nuestro pueblo y a nuestros líderes e impusieron a lo peor del viejo régimen, pero el pueblo pone y el pueblo quita", aseguró Castañeda, quien en las elecciones del año pasado obtuvo el 53.2% de la votación y fue con Morena el diputado más votado de todo Durango entre todos los partidos.