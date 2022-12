CON AFECTO A ESE GRAN PAÍS, PERÚ, DESEANDOLE LA RECOMPOSICIÓN DEMOCRÁTICA QUE MERECE.

Qué tristeza. Es increíble lo desmemoriados que son algunos periodistas mexicanos hasta ahora no incluidos dentro de los ampliamente conocidos chayoteros.

Algunos, contando con paisanos fácilmente olvidadizos, cambian de un día para otro su postura política. Como no les ha ido con AMLO como pensaban, escriben ahora cosas que dejan con la boca abierta a los que sí recordamos lo que decían hace apenas unas semanas. Es comprensible su súbito cambio de opinión. Se vuelven sospechosos Simplemente quieren dinero y muchos, también venganza. Más allá del ego , fríamente y sin chayote alguno, hay que aceptar que este presidente tiene una voluntad y una lógica convincentes. Y con ellas SÍ , va a cambiar el país. Empezó de lleno. Pero los "damnificados" por su lucha contra la corrupción están invirtiendo mucho en su contra .

LA DIVISIÓN DE PODERES.

Va aprisa y por eso lo atacan. Se ha hecho efectiva la constitucional división del Ejecutivo , Legislativo y Judicial. En muy poco tiempo, el nuevo gobierno ha sentado bases importantes de verdadero cambio y logrado que la transformación se vaya concretando aunque no con varita mágica .

Ya hay LEYES más sanas, no impuestas para beneficio de grupos privilegiados del Ejecutivo en turno como era costumbre, en lo que Vargas Llosa llamaba con razón la "Dictadura Perfecta", cuando era simplemente un buen escritor latinoamericano y no un cortesano madrileño, que por cierto se ve amargado en sus fotos. Gracias a su atinada frase de años atrás cuando era OTRO, sigue sintiéndose "juez de México", pero ya basta . Cuando se envejece se pierde la guapura, como le ha pasado a este mister que algunos insisten en llamar peruano. Si mal no recuerdo , renunció a su nacionalidad de nacimiento porque sus paisanos de entonces no quisieron hacerlo presidente de PERÚ. Ahora que se ocupe de SU país, ESPAÑA , que tiene muchas broncas, en lugar de seguir metiendo la nariz en México en donde con todo y su Nobel ya no hay quien lo lea. Habrá que ver si va a defender hoy al bastante detestable y torpe rey en su agresividad fuera de tiempo con los catalanes Como bien dijeron los futbolistas del Barcelona "La prisión no es la solución".

LOS QUE SE FUERON

Igual que los citados periodistas, hemos tenido funcionarios -todos de Derecha- que entraron al gobierno creyendo sin duda que después de haber ganado tan contundentemente, TODO HABÍA CAMBIADO PARA SEGUIR IGUAL . Se creían muy listos y soñados e indispensables como algunos. Y entraron por un puerta y salieron al ratito motu proprio , como el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, uf, picudísimo maestro en Matemáticas y doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin, EUA. O Germán Martínez del Seguro social, al que algunos recordamos como rabioso calderonista, etc. Hay muchos otros. Y no importa , si quieren bien , pero de veras , y si no, bye, bye.

El caso es que salen unos y entran otros mientras AMLO sigue en lo suyo con el Pueblo y yendo a todas partes. Cada día tiene más apoyo , solo que eso no sale en los periódicos que quedan. Pero el pueblo en verdad lo quiere y apoya. En lo personal me da mucho gusto que no tenga gran respeto por los criticones organismos internacionales neoliberales que para muchos siguen siendo los que deben determinar la economía o sea "la vida mundial". Pero no se están quedando callados, por supuesto. Esa es la lucha contra el Neoliberalismo simple, que no se va a acabar tan facilmente. Atacará siempre a un líder político nacionalista que ponga a su Pueblo en el primer lugar. Tuvieron a México en sus manos con Salinas y sus títeres, y otros vende patrias anteriores ¿Creen, lectores, que les guste mucho la 4T?Echen un vistazo a Suramérica y vean a quienes han impuesto allá. A cual más malo y bruto. No van a salir adelante. Brasil (quemando la Amazonia) pero ya a salvo con LULA, Ecuador, con Guillermo Lasso, y ojalá en la Argentina de Alberto Fernández que acabó con el "Macrismo" del FMI, haya suerte y justicia para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El Nuevo Orden Mundial se basa como antes, hoy y siempre en lo que querían los nazis, conservar el planeta para los ricos, los guapos , los dotados, los blancos , ETC. etc. El dinero es el dios.

¿CREEN QUE NO ESTÁN DETRÁS DE TODAS LAS DIFICULTADES ACTUALES DE UN PRESIDENTE MEXICANO QUE JAMÁS SE AGACHA?

¡FELIZ NAVIDAD 2022!