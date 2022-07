Desde Países Bajos, Eva Zaín van der Horst trae a La Laguna el Young Artist Event 2022

De padre arquitecto y madre pintora, Eva Zaín van der Horst ha regresado a la ciudad para organizar una muestra colectiva. La artista nació en Torreón en 2002 y en 2010 tomó un vuelo a Europa para radicar en Países Bajos, donde actualmente reside en la localidad de Haarlem. Allí se graduó como técnica de cine en el Mediacollege Amsterdam y justo ha terminado sus estudios de licenciatura en Artes Visuales, gracias a su estancia en la Hogeschool Voor de Kunsten Utrecht.

“El interés por el cine me entró después de la high school. Sabía que quería hacer algo con el cine y a los 15 años me metí a un colegio y empezó mi curso ahí, duró cuatro años. Allí descubrí más a profundidad que me gustaba mi estilo”.

Pero el cine convencional no llamó la atención de Eva Zaín van der Horst. Ella buscaba experimentar, involucrarse en lo abstracto, apostar por formatos de películas cortas, con efectos. En entrevista, menciona que fue influenciada por comerciales de perfumes, por la moda y que le gusta mezclar estos elementos con su ejercicio cinematográfico.

Actualmente, su currículum arroja dos clips personales y académicos, la parte 1 y 2 de Sixth Sense, expuestos en una muestra colectiva que organizó por iniciativa propia.

Muestra colectiva

Influenciada también por el trabajo de sus amigos artistas, la lagunera comenta que hablar con colegas y percatarse de cómo explican los conceptos de sus proyectos, se ha convertido en otro aprendizaje ante distintas maneras de pensar. Fue así cómo se animó a organizar una muestra colectiva a la que denominó Young Artist Event (YAE). Para su primera edición, acontecida el 9 de abril pasado, Eva Zaín van der Horst logró convocar a 15 artistas neerlandeses de pintura, video, animación, música y diseño, para exponer en una galería de Haarlem.

“Mis amigos hacen mucho arte, pero diferente, uno pinta, otro hace música y es una mezcla muy divertida, porque aprendes desde muchas partes del arte y ahí se me ocurrió la idea para hacer el evento […] Yo quería hacer un evento para un proyecto mío, pero por el COVID no se pudo hacer. Entonces, subí mis videos, pero todavía tenía el evento y pensaba en qué podría hacer con eso. Como me gusta juntar a todos mis amigos y siempre he visto que tienen mucho talento, se me hizo buena idea usar ese evento para hacer una obra juntos y conectar a toda la gente que tenemos”.

Mientras que, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y la curaduría de la maestra Patricia G. Santiago, la artista torreonense logró trasladar el YAE a La Laguna y, desde el pasado mes de mayo, la convocatoria estuvo abierta a jóvenes artistas de entre 18 y 24 años de edad.

La muestra del Young Artist Event México 2022 será inaugurada a las 19:30 horas de este jueves 28 de julio, en las instalaciones de Casa de Cantera. Para ello se dictaminó la selección de 12 artistas: Benjamín Arreola, Fernando de Jesús Aguilar García, José Castrejón, Luis Daniel Armendariz Lazalde, Mariana Blanco Naohul, Mariana Carrilo Leal. Miguel Ángel Trujillo Barrientos, Misac Mata, Perla Daniela Cruz Muñiz, Roberto Mesta Huerta, Sandy Alexia González Woo y la propia Eva Zaín van der Horst.

“Va a incluir artes visuales, pintura, dibujo, animación y música. […], Creo que este momento es el más bueno para crecer juntos, porque podemos empezar algo de nuevo, después de la pandemia. Creo que poco a poco todo empieza a crecer de nuevo”.