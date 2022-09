Desde Elton John hasta Mick Jagger, los famosos que se despiden de la reina Isabel ll

Fue la mañana de este jueves 8 de septiembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte de la reina Isabel ll, dando fin a uno de los reinados más largos y longevos de un miembro de la realeza.

Tras esto, gran parte del ambiente político se ha pronunciado, sin embargo, esto no solo ha afectado a los gobiernos de todo el mundo, sino también el área del espectáculo, pues han sido muchos los artistas que reaccionaron a la muerte de Isabel ll.

Ozzy Osbourne

El vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath y compositor británico lamentó la muerte de la matriarca y aseguró que “Inglaterra ya no será lo mismo sin ella”.

“Lamento con mi patria el fallecimiento de nuestra más grande Reina. Con gran pesar digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la Reina Isabel ll”.

Duran Duran

La banda británica y popularizada en los años 80 y 90 destacó la enorme trayectoria que la reina Isabel ll vivió durante su reinado.

“Su Majestad la Reina ha presidido el Reino Unido durante más tiempo que cualquier otro monarca británico”.

“Ella dedicó su vida a la gente y dio un ejemplo extraordinario al mundo durante su reinado. Ella ha visto cambios que van más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Ha enfrentado desafíos a los que se ha enfrentado una y otra vez. Su vida ha sido notable en muchos sentidos”.

“Todos la extrañaremos y estamos agradecidos por el increíble servicio que brindó a la gente de Gran Bretaña y los países de la Commonwealth. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia real. Su muerte pone fin a un capítulo largo y único en la historia del Reino Unido y del mundo”.

Elton John

Otro de los grandes del mundo dela música no dudó en usar sus redes sociales y destacó que la Reina Isabel ll tuvo mucha importancia durante su desarrollo profesional.

“Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Era una presencia inspiradora para estar cerca y guiar al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos, con gracia, decencia y una genuina calidez”.

“La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde la infancia hasta el día de hoy, y la extrañaré mucho”.

J.K. Rowling

La polémica escritora británica destacó que a pesar de las adversidades, la mujer siempre supo sacar adelante a todo un país y convertirlo en una potencia.

"La mayoría de los británicos nunca han conocido a otra monarca, por lo que ha sido un hilo conductor a lo largo de nuestras vidas. Cumplió con su deber por el país hasta el momento de su muerte y se convirtió en un símbolo perdurable y positivo de Gran Bretaña en todo el mundo. Se ha ganado su descanso", escribió.

La creadora del universo de "Harry Potter" añadió: "Algunos pueden encontrar el desbordamiento de la conmoción y el dolor de los británicos en este momento pintoresco o extraño, pero millones sintieron afecto y respeto por la mujer que cumplió sin quejarse su papel constitucional durante setenta años".

Mick Jagger

El icónico Mick Jagger no dudó en también despedirse de la que fue su reina durante mucho tiempo.

“Durante toda mi vida, Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. En mi infancia puedo recordar ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mi más sentido pésame está con la familia real”.

Por su parte, el Oso Paddington tampoco se olvidó de despedirla.

"Gracias, señora, por todo", se leyó en su perfil.

El personaje" y la monarca protagonizaron un momento icónico durante la celebración de los 70 años de reinado (Jubileo platino) que se realizó el pasado 6 de junio y concluyó el domingo 12.

Todo comenzó con un video de la monarca, que se transmitió en el palacio de Buckingham en el tercer día del evento, donde se le observa tomando el té con el oso Paddington, quien le deseó un feliz jubileo, a lo que ella le agradeció el gesto: "Es usted muy amable", se escucha en el material.

Con una pícara sonrisa, Isabel comenzó a golpear con su cuchara una elegante taza de porcelana al ritmo de We Will Rock you, canción que, recordemos, pertenece al sexto álbum de la banda Queen y que se editó por primera vez en 1977.