Descartan en Lerdo 'pagos inmediatos' con agentes viales

Aunque en el municipio de Lerdo se ha analizado en algunas ocasiones la posibilidad de realizar el pago de infracciones a los mismos elementos de vialidad, como recientemente se aprobó en Gómez Palacio, se teme que caigan en actos de corrupción. Así lo manifestó el regidor panista, Ángel Luna, presidente de la Comisión de Vialidad en el Cabildo.

"Es un tema que se ha planteado recurrentemente, el problema es el control, de que no se vuelva un tema de corrupción", dijo.

Y es que reconoció que el sistema que se ha implementado para la generación de multas a través de tablet que cuentan con un sistema que está enlazado a la Tesorería, ha limitado de alguna manera la corrupción.

"El sistema de Lerdo de generación electrónica ha limitado la forma de la corrupción, pues ya una vez que generan la infracción ya no la pueden deshacer, el folio entra al sistema de Tesorería". Y es que de implementar el sistema de cobro y pago a los elementos, dijo que sería necesario contar con un buen sistema de control de ese cobro.

SERVICIO DE GRÚAS

En cuanto al tema del servicio de grúas, que en Gómez Palacio se aprobó que sea el conductor involucrado en un siniestro, el que elija la empresa que los atenderá, siempre que preste el servicio al Ayuntamiento; en Lerdo, el regidor dijo que es un servicio totalmente fuera de la ley. "Está completamente fuera de la ley porque para empezar no hubo un proceso, se establecieran varias compañías, es única, se lo dieron sin pasar por un proceso de licitación, no hay tarifas publicadas, no hay un contrato donde diga las responsabilidades que tienen, lo peor es que no ingresa nada (al Municipio), es a contrato, a título gratuito, todo es para él (propietario). Todavía el alcalde (Homero Martínez ) se ha justificado las veces que yo le he reclamado, diciendo que el municipio no tiene dinero para grúas".

Razón por la que el regidor espera que en la próxima gestión de Martínez "se reflexione y se regularice para los siguientes tres años".

Infracciones

Vialidad en Lerdo:

* Desde agosto de 2020, los agentes hacen uso de las tabletas para levantar infracciones.

* Al tratarse de operaciones digitales, las distintas direcciones de Tránsito y Vialidad, así como la Contraloría y Tesorería Municipales, tienen conocimiento inmediato de las amonestaciones.