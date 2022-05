Descarta Fraustro Siller riesgo a la población por incendios

La caída de cenizas a causa de los dos incendios forestales activos en Saltillo, hasta el momento no se trata de un tema serio, manifestó el edil saltillense, José María Fraustro Siller, quien añadió que esto obedece a los vientos que llevan todo el material que se quemó.

“No es nada serio hasta el momento ni mucho menos, pero si la gente se alarma, yo los invito a que estén con tranquilidad, ya estamos mucho más organizados para el combate del mismo, desafortunadamente estas cosas no se pueden hacer de un día para otro, uno por las situaciones económicas que representan, y la otra es porque todo mundo tiene que planear mejor las cosas”, indicó.

Añadió que se están haciendo brechas grandes, lo cual se tiene que planear muy bien por donde, además de autorizar, además de conseguir los bulldozer, lo cual se hizo el miércoles, y para este jueves ya están en todas las partes donde se tiene el problema.

“Ya está jalando el avión contratado, ya van dos veces que aquí en la Región lo ha hecho durante la mañana y una el miércoles por la tarde – noche, sin embargo el retardante que no lo consigues de un día para otro empieza hasta el viernes, el jueves fueron solo descargas de agua, que ayuda mucho a enfriar las cosas, pero el viernes ya con el retardante eso le permite a nuestras gentes después de que Ha vertido el líquido, llegar y poder combatir mejor”, comentó.

Destacó que se están haciendo todos los esfuerzos, el miércoles ayudó un poco la lluvia en la parte de La Coyotera; además de contar con un pronóstico de lluvias a partir del domingo y hasta el martes, lo cual es alentador, por lo que espera que sea una realidad y puedan ayudar a apagar los incendios en su totalidad.

En cuanto a suspensión de clases en planteles aledaños a las zonas siniestradas, dijo que en la parte sur del municipio, principalmente las que están pegadas a la sierra, hubo uno o dos planteles escolares donde los padres de familia decidieron que los niños ya no estuvieran allí.

“No es necesario, no había peligro ni mucho menos, pero lo más importante es que estén tranquilos los padres de familia y que no se nos presente ninguna otra situación, de haber peligro nosotros ya lo hubiéramos expresado, ya lo hubiéramos advertido, y nosotros mismo desalojaríamos, la Secretaría de educación tiene todo para hacerlo rápidamente, pero no es necesario”, concluyó.