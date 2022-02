Denuncias de violencia de género se duplican en lapso de un año en Coahuila

Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza (TSJECZ), dio a conocer que las denuncias por el delito de violencia de género se han incrementado en los últimos años; estableciendo que del 2020 al 2021 la cifra se duplico y aseguró que esto, deriva del acceso de la ciudadanía a la justicia.

Y es que, durante su gira de trabajo por la región norte de Coahuila para dar a conocer los resultados de su Informe de Actividades, refirió que éste se ha convertido en el segundo delito en la entidad, solo por debajo del delito de narcomenudeo; aunque aseguró que este incremento también deriva de la puesta en marcha de los Tribunales Especializados en Violencia Familiar.

“Un dato que refleja la implementación de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar, es que en el 2019 teníamos solamente mil 50 causas penales por este delito de violencia familiar, en el 2020 mil 300 y en el 2021, que implementamos por primera vez los Juzgados Especializados las mujeres tuvieron más acceso a poder denunciar esta situación de violencia familiar y hoy atendimos dos mil 600 causas penales por este delito”, indicó el magistrado presidente del PJECZ.

Mery Ayup refirió que, derivado de lo anterior, se han girado más de tres mil órdenes de restricciones por parte de jueces, hacia personas violentas con su pareja; además de implementar la colocación de 85 brazaletes especiales de alta tecnología; dado que se coloca el brazalete al agresor y a la víctima, se le proporciona un teléfono celular que vibra y que le puede avisar si su agresor está violando el circulo o el perímetro que se le había determinado que no infringiera.

“Y esto ha podido salvar muchas vidas, ha podido evitar que no existan de nuevo sucesos de violencia al interior de una familia, que con los Juzgados Especializados, no solamente las ordenes de restricción han servido, si no también determinar la custodia provisional y los alimentos provisionales para los hijos”, indicó el representante del Poder Judicial del Estado de Coahuila.