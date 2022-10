Denuncian venta de fichas para vacunas contra el COVID-19 en San Pedro

Denuncian que algunas personas se están aprovechado para hacer negocio con las jornadas de vacunación, ya que comentan que hay personas que acaparan las fichas y las venden en 50 y 70 pesos, para acceder rápidamente a la vacuna contra el COVID-19 en San Pedro.

Durante lunes y martes, la asistencia fue multitudinaria, por lo que la Secretaría del Bienestar anunció que hoy miércoles también se instalará el módulo, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Algunas personas que se encontraban en la fila denunciaron dichas irregularidades, la cual -dijeron- pasa por alto el persona de la Secretaría del Bienestar, ya que afirman que pese a que esas personas apartan muchos lugares, no les causa sospecha, pues incluso los "tramposos" hacen listas y luego van a pedir los números, los cuales se empiezan a repartir cuando llegan los trabajadores de la dependencia federal y sin cuestionarles la cantidad de fichas que solicitan se las entregan.

Las personas que manifestaron su inconformidad dijeron que algunos se quedaron sin la dosis el día lunes y pidieron que se les entregará de una vez la ficha para no volver a permanecer tantas horas a la espera, sin embargo les dijeron que tendrían que regresar a formarse.

Dicen que muchos llegan desde la noche anterior y otros madrugan, por lo que repitieron que es injusto que sucedan este tipo de situaciones y que se permita que "hagan su agosto".

"Mi hijo llegó anoche a las once de la noche para apartar lugar para mis cuatro nietos y como él es maestro me vine yo antes de la seis de la mañana para que él se fuera a trabajar y eso nos tocó casi a la entrada y cuando nos anotamos en la lista nos tocó el 521 y ya cuando empezaron a llegar los del Bienestar, de rato unos se nos acercaron y nos ofrecieron las fichas en 50 pesos, pues por que ellos mismos les entregan las fichas, si no pues cómo le hacen", dijo uno de los señores que esperaba en la fila.

JORNADA

El lunes inició la campaña de vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad, primera y segunda dosis, aunque ya se realizó una primera jornada en donde se aplicaron 7,000 biológicos.

El personal de la Secretaría del Bienestar confirmó que el lunes se aplicaron 2 mil dosis y para ayer martes se disponía de 3 mil unidades.

También se les entregó con biológico de la farmacéutica CanSino para rezagados de 18 años en adelante, incluso se dijo que con esa vacuna se atenderá a las personas que lleguen de otras ciudades del país o de Estados Unidos, pues generalmente en estos meses se tiene una gran afluencia de visitantes, por lo que reiteraron que hay disponibilidad del biológico para ellos y solo deben presentar una identificación oficial.