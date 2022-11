Denuncian suspensión de cirugías bariátricas

Pacientes con obesidad mórbida inscritos en el programa de cirugías bariátricas gratuitas de la Secretaría de Salud de Coahuila denunciaron que por segunda vez se suspendió el procedimiento quirúrgico, en el Hospital General de Torreón.

Las personas que prefirieron no revelar su identidad, mencionaron que primero los habían programado para el 12 de septiembre del presente año, pero en esa ocasión no se pudo concretar la operación debido a que renunció el cirujano bariatra. Posteriormente, el gobierno contrató a dos especialistas y se dividió a los pacientes en dos grupos, mismos que fueron de nueva cuenta programados para el 5 y 6 de noviembre. Pero otra vez se pospuso y ahora ya no les dieron fecha.

Los inconformes mostraron a El Siglo de Torreón las órdenes de internamiento que contienen el nombre del paciente, el expediente, la edad, el diagnóstico, el tipo de cirugía, la fecha de cirugía y de internamiento y la firma del médico. La molestia de estas personas es porque de manera previa ya llevaron su tratamiento integral, con personal de psicología y nutrición.

Además de que hicieron el esfuerzo por comprar algunos insumos que les pidieron para su internamiento, tales como omeprazol ámpula de 40 mg (3 ámpulas), ceftriaxona 1gr inyectable (intravenosa, 4 ámpulas), paracetamol inyectable 1 gr (4 frascos), ondansetrón ámpula 8 mg (4 ámpulas), prolene 2-0 aguja chica atraumática (1), solución Hartmann 1000 cc (3 litros), un litro de Gatorade zero sin azúcar azul o rojo, y lidocaína al 2% frasco de 50 ml (1 frasco). También les solicitaron dos vendas de 15 centímetros, medias compresivas para cirugía y espirómetros así como diferentes exámenes de laboratorio como biometría hemática y prueba de hemoglobina glicosilada.

Además, perfil tiroideo, examen de orina y un Tele de Tórax. Uno de los afectados que ya tenía fecha de internamiento para practicarse la banda gástrica, dijo que ya gastó alrededor de 4 mil pesos y señaló que algunos de los pacientes habían llevado a tres donadores de sangre.

Las personas pidieron a la Secretaría de Salud que les dé una respuesta sobre todo porque ha diferentes versiones en torno a la suspensión de las cirugías bariátricas en La Laguna. Les han dicho que no han bajado los recursos pero también hay comentarios de otros pacientes que están a la espera del "bypass" de que no han llegado los kits para tal fin. Ayer se trató de contactar a personal de la Secretaría de Salud para conocer su postura pero no se tuvo respuesta.

El programa de Cirugías Bariátricas está dirigida a todas aquellas personas que padecen obesidad y sobrepeso, así como diabetes e hipertensión y que residen en el estado de Coahuila. La cirugía bariátrica exitosa contribuye a perder peso, a reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales y a mejorar la calidad de vida.

Según información de las propias autoridades, estos procedimientos quirúrgicos en el medio privado tienen un costo de entre 100 y 150 mil pesos, mientras que en la Secretaría de Salud de Coahuila se realizan de forma gratuita.

Todos los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica son atendidos por un equipo multidisciplinario de médicos especialistas y se deben mantener en tratamiento integral a través de nutriólogos, psiquiatras y rehabilitadores físicos, entre otros.

Requisitos

Las personas interesadas en el programa:

* Deben tener entre 18 y 60 años de edad, un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 35 kilogramos, con diabetes e hipertensión y si no se tiene ninguna enfermedad, se debe reportar un IMC mayor a 40 kilogramos.

* Además, la persona debe tener residencia en el estado de Coahuila.