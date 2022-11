Denuncian reventa de terrenos en cementerio de Matamoros

Señalan a personal del Cementerio Municipal de Matamoros de presuntamente incurrir en exhumación clandestina de cadáveres para revender los terrenos, en tanto que otros han sido invadidos, pues aunque tienen dueño los vuelven a asignar.

De acuerdo a los testimonios que se pudieron obtener, los predios se ofrecen de 7 a 15 mil pesos, pues debido a que el cementerio ya se encuentra a su máxima capacidad se aprovechan de la necesidad o urgencia de los deudos para obtener un lugar en donde depositar los restos de sus familiares.

Hay que resaltar que la primera etapa del panteón pertenece al municipio y los predios que se encuentran en la parte trasera o a los costados pertenecen a los ejidatarios, sin embargo, de acuerdo a los denunciantes, aunque se los compraron a los campesinos o que ya estén delimitados, los revenden aunque en su momento la compra-venta se hizo entre particulares.

DATA DE AÑOS

Afirman que la presunta irregularidad se registra desde hace al menos 10 o 12 años y pese a que en su momento se enviaron oficios a las autoridades en turno, se siguen presentando, incluso ahora quienes incurren en la presunta irregularidad ya lo hacen de forma "descarada" pues afirman que tienen protección "desde arriba" ya que aseguran, los involucrados son Sergio, hijo del líder de la CTM, también de nombre Sergio y Felipe a quien se le conoce con el sobrenombre de "El Borrado", pues pese a que hay un encargado y un superior, ya que es un departamento dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, ellos "hacen y deshacen" debido a la protección que afirman tienen.

El tema volvió a hacerse público tras la celebración del Día de Muertos, pues los visitantes evidenciaron la presunta irregularidad al encontrar las gavetas que ya fueron reasignadas acordonadas con cinta amarilla y se muestra claramente la nueva construcción para depositar los cadáveres, además se pintaron algunas tumbas para señalarlas pues aseguran, son las próximas a derrumbar.

También denunciaron que se invadió una parte de la calle que corre a un costado del cementerio, pero debido a los señalamientos que las personas hicieron, al menos del lado que corresponde al municipio se dejaron de asignar los nuevos lotes que, aseguran, ya habían vendido, sin embargo del lado de los ejidatarios se siguieron ocupando ante el nuevo trazo que se hizo, por lo que la calle quedó solamente para un carril.

"Por medio del presente escrito informó a usted que la persona encargada del Panteón Municipal, el señor Felipe (se omiten apellidos), a sabiendas que era de mi propiedad un lote de terreno, lo encuentro invadido en gran parte y anteriormente ya habían invadido otro terreno que está a un lado… Ruego a usted intervenga ante ésta arbitrariedad, pues ésta persona dice estar protegida por el Sr. Sergio (se omiten apellidos), omitiendo detalles del caso. De antemano doy las gracias por la atención que se sirva a dar la presente", se señala en un oficio que se entregó el 23 de mayo del 2014 al entonces director de Servicios Públicos, el cual tiene fecha de recibido y sellado el día 26 del mismo mes, del cual, El Siglo de Torreón tiene una copia, además de que por obvias razones no se revela el nombre de la remitente.

Se envió otro oficio, pero esta vez dirigido al alcalde en turno sobre el presunto delito de exhumación clandestina en donde nuevamente se señala a Felipe, de "poner en riesgo la buena administración del Panteón, pues incurrió en un delito, sacando a su nieta del lugar en donde estaba sepultada, cobrando la cantidad de 7,000.00 pesos poniéndola en otro lugar que no le pertenece, motivo por el cual hago del conocimiento para que tome cartas en el asunto".

Asimismo, en la carta que se entregó se hace del conocimiento que se adjunta copias fotostáticas del lugar donde inicialmente se sepultó y al lugar donde se cambió el cadáver.

La firmante de ese oficio es la señora Yolanda Mota, quien incluso por años trabajó en la Presidencia Municipal y quien dijo no tener problema en hacer pública la denuncia, pues afirma que hace algunos cuatro o cinco años trataron de hacer lo mismo con el terreno donde yacen los restos de su hija y una cuñada, pues debido a la saturación que hay en el Panteón Municipal, en donde prácticamente están "encimadas" las tumbas, le es imposible acudir a dejar flores, pues por su avanzada edad ya utiliza una silla de ruedas, por lo que le ofrecieron "reubicar los cuerpos, así nomás"; es decir, sin que tenga que solicitar algún permiso ante las instancias del orden Judicial y de Salud.

TESTIMONIO

Yolanda cuenta que su nieta falleció hace casi 12 años y no había pasado ni un mes cuando acudió a llevarle flores, pues ese día sería su cumpleaños. Ya que su hijo vive en Laredo, Tamaulipas, le pidió que fuera y cuando llegó al panteón encontró el "boquete", por lo que de inmediato y se dirigió con su consuegra para preguntarle si sabía algo al respecto, a lo que le dijo que le había reubicado a un terreno que la familia había comprado y la llevó para que supiera dónde había quedado y que le habían cobrado 7,000 pesos.

"Hasta le cobraron barato, pero no la deberían de haber sacado, qué tanto tenía que la habíamos enterrado y yo le llevaba flores para su cumpleaños y me encuentro con el boquetote".

Incluso, dice que les reclamó a un sujeto al que identificó como "El Borrado" y a otro que no pudo recordar su nombre, pero la respuesta que obtuvo fue "lo hice porque tengo un perro muy bueno que me apoya", fue entonces que decidió enviar el oficio, por lo cual, en ese momento pidió la intervención de algunos regidores, entre ellos al mismo Sergio que también era parte del Cabildo, pero reiteró que las cosas quedaron ahí y no pasó nada.

La señora cuenta que ahora "ya les valió" y que "lo están haciendo descaradamente", por lo que decidió dar sus testimonio, aunque dice que sinceramente no lo cree que se haga algo al respecto, pues aunque son varios los afectados, tienen temor a denunciarlo públicamente, mucho menos lo harán ante las autoridades competentes.

Las otras personas, que pidieron el anonimato, afirman que lo que está ocurriendo en el panteón además de considerarse un delito, "es un abuso pues no puede ser posible que no se les escapan ni los muertos para hacer su transas", por lo que piden a la autoridad municipal, a la Fiscalía del Estado o las instancias de Salud a que se haga algo al respecto.

Afirman que hay tumbas que están señaladas para derribarlas, pese a que forman parte de la identidad del municipio.