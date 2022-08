Denuncian irregularidades de Conagua en Parras de la Fuente

A pesar de que ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han denunciado perforaciones irregulares en Parras de la Fuente, hasta el momento la dependencia federal las ha ignorado, y aunado a la problemática de cañones de granizo, los nogales de los campesinos están colapsando.

Según reveló Josué Hernández Morales, asesor jurídico del Movimiento de la Defensa del Agua de Parras de la Fuente, se continúa denunciando ante la Conagua diferentes perforaciones irregulares dentro de los predios de tomates, propiedad de Gerardo Gallegos, el cual ya tiene como cinco o seis ranchos en el municipio, y se han detectado en la misma Casa Madero, al igual que en ranchos de José Antonio Rivero, perforaciones irregulares.

“Se han ido a denunciar a Conagua, pero ellos siempre nos dicen que no tienen personal, pero mañana o días después van a mandar una brigada para que inspeccionen estas perforaciones, pero nunca se paran, hay un contubernio total entre Conagua y estas personas”, sostuvo.

Recordó que hay una suspensión de perforaciones dentro del municipio desde el año 2012 que impide cualquier tipo de nueva perforación, sin embargo, afirmó que a diestra y siniestra, simplemente se arreglan con funcionarios de Conagua y hacen cuanta perforación quieren.

“Aquí simplemente es el pueblo el que sufre directamente, porque a los campesinos sus huertas se les están secando, ya sus nogales están tirando el fruto muy pequeño porque no tienen fuerza porque les hace falta un riego más extenso, y desgraciadamente ya con el problema de que la mayoría de los viñedos han instalado los cañones antigranizo, esto provoca un desequilibrio ecológico al desestabilizar el ciclo natural de la lluvia”, denunció.

Y es que según comentó, las nubes por lo regular vienen desde el municipio de Saltillo, una vez que se acercan a los viñedos, nada más se abren, se desvanecen, y ya no pasan por Parras dela Fuente, lo cual es algo muy atípico en el municipio.

“No llueve, llueve a los alrededores, pero lo que es en la zona urbana, donde están todos estos viñedos, se desvanecen las nubes, tan es así que como habíamos hecho las denuncias, ahora les pusieron hasta silenciadores para que no se percate uno al momento que bombardean, entonces eso viene a agravar más esa situación”, sostuvo.

Agregó que anteriormente con una lluvia al menos cada semana o cada quince días, con un buen aguacero los nogales ya resisten, pero ahora ya se están enfrentando a este otro problema, hay cerca de ocho viñedos que tienen instalados estos artefactos que provocan este tipo de desequilibrio ecológico los cuales desestabilizan el ciclo normal de la lluvia, entonces lo cual viene a agravar mas esta situación.

Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al Pueblo Mágico, dio a conocer que denunciaron dichas anomalías.

Recordó que semanas atrás, cuando acudieron ejidatarios de San Lorenzo a Casa Madero, donde incluso se manejó incluso como nota a nivel internacional, la toma ejidatarios de San Lorenzo a Casa Madero, el cual se manejó como un problema de seguridad nacional, por lo que se encomendó directamente al subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, para atender el asunto directamente.

“Hemos estado dando seguimiento a juntas y reuniones, sobre todo con Casa Madero, y hemos estado llegando a ciertas soluciones nada mas con ellos, pero si por medio de este funcionario nos está apoyando mucho porque ha estado presentándose con mano fuerte y firme en referente con estos señores a que acepten que nos dejen entrar a limpiar las acequias, ya logramos sacar inclusive el agua del estanque de la hacienda también, en pocas palabras se le dijo que o dejas que los campesinos tomen su agua o te vamos a expropiar la propiedad, así, en ese punto a estado actuando este funcionario federal”, indicó.

Reitero que durante más de 30 años, José Antonio Rivero dominó y administró el agua de los estanques, en la actualidad y desde hace quince días los campesinos ya están sacando el agua del estanque y sequias.

“Sequias que volvimos a conducir esa agua por las acequias del lado oriente del municipio. Es una sequía de cuatro o cinco kilómetros que viene nuevamente a darle vida turística y viene nuevamente al nacimiento de nuevos ecosistemas sobretodo y mejorar el ambiente, porque turísticamente y en beneficio al medio ambiente y de los ecosistemas, después de 30 años vuelven a aforar agua de las acequias”, destacó.

Recordó que tan solo la semana anterior denunciaron dos perforaciones que estaban haciendo en Casa Madero, y tres en el rancho de tomates, mismas que también se denunciaron durante la visita del presidente AMLO a Parras de la Fuente.

“Hay un contubernio total entre Conagua y estas personas, porque si se ve que andan en Parras pero no actúan, o nos tratan de engañar con que es solo un desazolve, es una limpieza del pozo, pero no, los mismo trabajadores internos de su rancho son los que nos hacen las denuncias, son los que nos dicen que es una perforación nueva, no es un desazolve de algún pozo existente, y a nosotros nos quieren engañar con este tipo de situaciones de desazolve”, aseguró.

Indicó, respecto al tema de los cañones antigranizo, fue un grito unánime durante la asistencia al evento de AMLO su evento, pues son cerca de seis los ejidos afectados, es decir, entre 500 a 600 usuarios afectados de los tajos.

Finalmente, reveló que ante la Secretaría de la Función Pública ya se abrieron dos folios para darle seguimiento a las denuncias que han hecho en contra de funcionarios de Conagua, sobretodo de quien solo recordó que se apellida Patiño, el cual es el director del área precisamente de perforaciones.

“Es sobre todo con esta persona, pues hay un contubernio y explotación de los mantos acuíferos, si de por si ahorita el problema que nos están provocando que están bajando los aforos de los tajos por esta sobreexplotación, y si no paramos esto, cada vez va a ir disminuyendo más los aforos que le dan riego a estos seis ejidos, o sea, siguen bajando los aforos, el líquido que fluye, porque son aguas superficiales”, concluyó.