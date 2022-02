Productores denuncian falta de información sobre Agua Saludable

Pese a que se han hecho nuevos compromisos de parte del senador con licencia, Gabriel García Hernández, encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna, sobre la aportación de un mayor volumen de parte del sector privado a la potabilizadora, los productores no han recibido ninguna información ni actualización al respecto, y desconocen por completo sobre los cambios que se han hecho a la ubicación de la derivadora.

"No sabemos nada, no nos han informado de nada, lo que conocemos es lo que se ha publicado en el periódico, que se han juntado, que el senador (con licencia) ha estado con los ejidos, con los módulos, que están aclarando las licitaciones, pero con nosotros no han tenido ningún acercamiento, ningún seguimiento", expresó Pedro Fernández López, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón.

Señaló que tampoco ha existido información de parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aún cuando son parte de los involucrados en este programa, en términos de lo que abarca el tema. Incluso, indicó que el proyecto se les dio a conocer el año pasado a solicitud del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), organismo del que forman parte, pero ello ocurrió cuando existía una fuerte presión para la dependencia federal por el amparo que mantenía la asociación civil Prodefensa del Nazas, por lo que se buscó entonces socializarlo.

"Sabemos que se han realizado muchos foros pero no hemos sido invitados a ninguno", comentó, "el proyecto lo conocimos por medio del GEL, vinieron funcionarios de Conagua, pero hasta ahí estamos, después se hicieron modificaciones, que si movieron de lugar la derivadora, que si cambiaron otras cosas, nos hemos enterado por las noticias, porque no nos han invitado a ningún foro".

La falta de información sobre Agua Saludable ha sido también motivo de inconformidad por parte de diputados federales de la región, pues ya arrancaron las licitaciones respecto a la potabilizadora. Shamir Fernández Hernández explicó que se ha tenido contacto con algunos funcionarios del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, pero consideró que se requiere que exista más información sobre el tema, al ser un programa donde se desarrollarán 11 mil millones de pesos y que se pretende hacer en dos años, por lo que tendría que conocer el techo presupuestal para el 2022.

Admitió que se han encontrado con que la Conagua no tiene la información suficiente, incluso manejan techos presupuestales distintos a los que se necesitan, de ahí la necesidad de que los datos fluyan al respecto, para conocer realmente la proyección que se tiene para este año.

2

AÑOS

tiempo en que se pretende desarrollar el proyecto Agua Saludable.

En Foros

Cambios:

* En sus declaraciones durante los foros, Gabriel García dio a conocer que se cambiará el punto de extracción de la derivadora, con su respectiva planta de bombeo, a siete kilómetros río abajo del sitio originalmente proyectado.

* Aseguró que el agua que utilizan los ejidatarios del sector social para regar sus cultivos no será afectada por el proyecto federal.

* Consideró que si deja de existir la venta ilegal de agua, entonces habrá agua suficiente, no sólo para Agua Saludable, sino también para evitar que el sector social sea afectado.