Denuncian al INM por detención arbitraria de dos venezolanas en Saltillo

Un abogado en Saltillo hizo una denuncia pública en contra del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Saltillo, esto luego de realizaran la detención de dos venezolanas que cuentan con su documentación en regla, las cuales además de mantenerlas incomunicadas, han sido violentadas en sus derechos humanos.

Fue el día de ayer que Homero de los Santos, defensor público, del Poder Judicial, realizó esta denuncia por actos de violación de derechos humanos, tortura al interior de las instalaciones del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Saltillo.

Narró que fue desde el 30 de junio que fueron detenidas por personal del INM cuando ingresaron al país, para después trasladarlas a Monterrey, Nuevo León y por último a Saltillo.

Aseguró que lo anterior ocurrió, pese a que las dos venezolanas entraron al país legalmente pues cuentan con pasaporte y visa.

Indicó que fue el seis de julio que la familia de las venezolanas, lo contacta para representar a las venezolanas y se dé una asesoría jurídica.

Señaló que en primer lugar opta por promover un amparo, no obstante, pese a que este debía ser ratificado por las afectadas, no hubo accesibilidad por parte del INM.

Destacó que incluso personal del INM aseguró que las afectadas habían manifestado que no requerían de representación legal y que incluso pedían volver a su país.

Indicó que hasta que se comunica de nuevo con los familiares que le manifiestan que se encuentran incomunicadas.

Explicó que por lo anterior, el 7 de julio se presenta una segunda demanda reclamando la incomunicación, esto con el apoyo de un actuario federal.

Señaló que pese a que solicitó una tercera demanda de amparo para que pudieran ser dejadas en libertad un juez federal pidió que se mantuvieran dentro.

“En el sistema de informática de migración ellas aparecen legales, por lo que no hay justificación para que sigan detenidas y pese a que he tratado de mediar con el personal del INM, no me dejan pasar de la puerta, están muy cerrados”, destacó.