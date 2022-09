Denuncian a servidor de Finanzas por fungir como prestamista y cometer fraudes en Saltillo

Luego de ser víctima de fraude y robo por parte de un servidor de la Secretaría de Finanzas en Saltillo que se desempeña además como prestamista, una mujer presentará una denuncia en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra, a quien acusó de robarle una camioneta evaluada en más de 80 mil pesos.

Se trata de Lorena Garza, quien relató que fue en septiembre del año pasado que comenzó todo, cuando le pidió un préstamo de seis mil pesos al servidor de nombre Iván López Pérez, quien aseguró es conocido de ella desde que eran adolescentes.

Indicó que el servidor se dedica a trabajar como prestamista además, por lo que extiende cantidades de dinero bajo firmas de pagarés.

Indicó que en garantía del préstamo se dejó un documento de la camioneta Sienna Toyota modelo 2005, no obstante, el servidor realizó trámites para hacer el cambio de propietario, por lo que la unidad le fue requerida.

Destacó que aunque el préstamo debía pagarse en dos semanas, nunca se le notificó que se precedería a la venta de ésta, si no se hacía efectivo el pago.

Indicó que el retraso se debió a que se quedó sin empleo y trabajo, situación que fue dada a conocer al servidor, el cual aceptó en darle un nuevo plazo para pagar.

“No se me notificó para que llegáramos a un acuerdo por el préstamo, no sé si porque es funcionario público o tengan ya una plataforma de abogados, pues además de que días antes me robaron la placa, se hizo todo el cambio en un mes con facturación a nombre del hermano del funcionario”, dijo.

Manifestó que fue hace unos días que la citaron “a ciegas” en una gasolinera ubicada en Periférico Luis Echeverría y Venustiano Carranza donde la despojaron de su vehículo con la ayuda de autoridades.

“Yo vendo dulces regionales y me citan ahí para hacer la entrega, pero llego y está Policía Civil y me arrebata las llaves de la camioneta sin enseñarme ningún documento”, dijo.

Lorena Garza lamentó los hechos al señalar que la camioneta era su herramienta de trabajo.

“Además tengo miedo de que atenten contra mi vida y de mi hijo, por lo que presentaré la denuncia correspondiente”, dijo.

Por lo anterior será hoy que acuda a las 11 de la mañana delegación de la región sur de la FGE para presentar la denuncia en compañía de su abogado por el mal uso de documentos y fraude.