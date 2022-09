Denuncian a alcalde de Matamoros por anomalías

Ante el Congreso del Estado así como de la Fiscalía Anticorrupción, extrabajadores del Ayuntamiento de Matamoros que aún no reciben su finiquito, denunciaron al alcalde Miguel Ángel Ramírez López, por no pagar su liquidación a más de 200 extrabajadores, así como por posibles actos de corrupción en su administración municipal.

Fue este martes, cuando Sergio Alberto Luna Lavenant, vocero del movimiento, acompañado de extrabajadores del Ayuntamiento de Matamoros, acudieron al Congreso del Estado en el municipio de Saltillo, para hacer la petición a la diputada Yolanda Elizondo, y sea por medio de un punto de acuerdo donde se logre entregar las liquidaciones que les corresponde conforme a la ley.

Según manifestó, a principios de este año fueron despedidos más de 200 trabajadores por parte de la actual administración de Ramírez López, donde al menos al 40 por ciento les ofreció un convenio para pagar su finiquito, lo cual hasta la fecha no ha cumplido.

Expuso que el monto depende del cargo y sueldo que tenía cada trabajador, suma que se estima que es de al menos diez millones de pesos.

“Aquí están pasando dos cosas nada más, una, o está jineteando la lana, o simplemente no lo hace porque no le complace hacerlo, fácil son más de diez millones de pesos, y el siempre argumenta que no hay dinero, pero si hay dinero para estar patrocinando bailes públicos, para utilizarlo en campaña, porque él no ha dejado de estar en campaña, no está administrando el municipio está haciendo campaña política”, sostuvo.

Pese a dos protestas que ya hicieron al exterior de la Presidencia Municipal de Matamoros, hasta el momento afirmó que no los ha atendido para poder dialogar, solo recibe a los grupos que le conviene.

Aunado a dicha problemática, señaló que también le hicieron la petición de su intervención a la diputada Yolanda Elizondo, pues también hay muchas irregularidades dentro de las adquisiciones con empresas fantasmas que ya investigaron y tiene bien identificadas, a las cuales les están dando la obra pública por adquisición directa, más no como lo marca la Ley de Adquisiciones.

“Un ejemplo de ello, es que acaba de adquirir 19 unidades por las cuales está pagando una renta de 614 mil pesos mensuales, que da alrededor de siete millones de pesos anuales, en donde hace una renta de 19 unidades pero son usadas, son del 2012 al 2019, estas unidades son las que metió en diferentes departamentos de la administración, pero lo que se nos hace raro es que es mucho dinero el que se está sacando de las arcas”, denunció.

Insistió en que son siete millones de pesos anuales, cantidad con la que se pueden comprar nuevas unidades, ya que son para el servicio del municipio, a fin de que sea el propio municpio quien las conserve.

“Este arrendamiento que hizo, es ilegal totalmente, porque son números inflados, es mucho el dinero, pero aparte de eso son unidades que no van a ser para e municipio, que cuando se acabe la cuestión arrendataria, simplemente se las van a llevar, entonces vemos que hay muchas anomalías las que está cometiendo el alcalde”, subrayó.

“Ya son muchas anomalías las que estamos viendo y que ahora si vamos a alzar la voz, pedimos al diálogo, no lo hubo, entonces tenemos que pedirle a los ediles en el Congreso del Estado, puesto que también les compete estar al pendiente de las situaciones que pasan en los municipios, son muchas arbitrariedades del alcalde. Vamos a hacer la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, vamos a llevar un oficio porque no es solo esto”, puntualizó.

Asimismo, señaló que acaban de aprobar 15 concesiones nada más para la gente del PRI, partido al cual pertenece el edil de Matamoros, además de buscar concesionar 150 concesiones de taxi en la zona urbana y 21 concesiones de taxi en la zona rural, lo cual considera que es un actuar en contra de los trabajadores del volante.

Sostuvo que además de tener endeudado al municipio con 25 millones de pesos, en la actualidad la nómina municipal esta inflada.

Tras exponer a la diputada de UDC Yolanda Elizondo dichas anomalías, Luna Lavenant aseguró que los va a poyar ya que está en sus manos, y lo expuesto lo pondrá en un punto de acuerdo.