Denuncia mesa directiva de la UGRC, dilación en integración de denuncia contra anterior administración

Integrantes de la mesa directiva electa de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, se concentraron en el exterior de las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República, con sede en Piedras Negras; con la finalidad de señalar la dilación del ministerio público federal con relación a una denuncia presentada desde el pasado 01 de agosto del presente año.

Héctor Javier Liñán García, representante jurídico de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, refirió que toda esta situación deriva de la elección registrada a principios de año y la cual, asegura pretendió ser manipulada por Joaquín Arizpe Dávila, su secretario y Tesorero de la anterior mesa directiva.

Indicó que en las elecciones resulta ganador de las mismas como presidente de la Unión Ganadera, el señor Fernando Manuel Cantú González; y que después de esto, el señor Joaquín Arizpe Dávila se ha negado a entregar las instalaciones y la administración de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.

"Cometiendo, evidentemente, delitos como son: usurpación de funciones, ejercicio indebido de la función pública, peculado, fraude. Fraude ¿Por qué? Porque ha ido con distintos jueces a pedir protección y, utilizando argucias legales, mentiras, falsedades; que todo este tipo de actos son fraudulentos y han impedido que el señor Fernando Manuel Cantú González tome las riendas de la administración", dijo Liñán García.

El representante legal señala que esto ha generado un perjuicio gravísimo al sector ganadero, especialmente al sector exportador, evidentemente hay un interés por proteger a los criadores.

Explicó que ha habido problemas en materia de exportación durante todo el año, lo cual podría empeorar, pues tienen conocimiento de que no se ha cerrado el contrato de arrendamiento de los corrales que se localizan en la ciudad de Eagle Pass, Texas y que forma parte del proceso de exportación de ganado.

Fernando Manuel Cantú González, presidente electo de la Unión Ganadera Regional de Coahuila y originario de Cuatrociéngas, dio a conocer que han estado batallando mucho, porque con una resolución federal en la que se les dio el triunfo de manera abrumadora; no se les ha permitido trabajar al 100 por ciento.

"De hecho, en la Unión Ganadera no nos han dejado entrar e incluso nos pusieron unas denuncias de amenazas que no son ciertas, que no los hemos vuelto a ver desde el 14 de mayo", señaló Cantú González en el exterior de la subdelegación de la FGR.

También consideró muy malos los resultados de Joaquín Arizpe, en los tres años que estuvo como presidente de la UGRC, enumerando que durante dicha administración se le quemó una bodega llena de pacas, el rastro de Monclova fue clausurado, cuando nunca había pasado dicha situación; y no paso el estatus sanitario.

"Que eso es lo que hace que vacunemos las vacas todos los años y que representa un costo tremendo en los ganaderos ejidatarios de todo el Estado y por todos lados se ve la falta de presencia, de supervisión en la Unión Ganadera", indicó Cantú González.

El empresario ganadero reveló que ya han sido reconocidos por la ULDA, la SENASICA, la SADER y pudieron abrir nuevamente el puerto fronterizo Eagle Pass-Piedras Negras, para llevar a cabo el proceso de exportación de ganado.

Sin embargo, refiere que el contrato de renta que tiene la Unión Ganadera tiene con los corrales en Eagle Pass, tiene tres meses de vencido y tienen una fecha límite para poder arreglarlo y esa fecha se cumple en enero de 2023.