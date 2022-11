Denuncia despojo de sus tierras en ejido de San Pedro

Entre las tumbas de sus padres, abuelos y bisabuelos, Felipe Alcocer Adriano, denunció públicamente el despojo de sus tierras, y la falta de acción de parte de las autoridades.

Desde hace poco más de cinco años, Felipe interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por el despojo de cuatro hectáreas de tierra que le fueron heredadas por su abuelo desde el año 1976, las cuales están ubicadas en el ejido San Pedro Aguanaval.

Sin embargo, hasta el momento no ha podido reclamarlas, y en la PGJE, le dicen que la demanda interpuesta en el 2017 ya no existe.

Según relata Felipe, su abuelo le heredó las tierras cuando cumplió 18 años, señala que nunca hizo falta sacar las escrituras del lugar debido a que la gente siempre respetó el lugar y tenían conocimiento de que eran de su propiedad.

Fue en el 2016, cuando un hombre, Artemio "NN", le ofreció dinero por las cuatro hectáreas, y aunque Felipe le aseguró que no las vendería, un año después, se percató que ya se encontraban ocupadas y presuntamente escrituradas a nombre de otra persona.

Tiempo después y ante la falta de presencia del acusado, el agente del Ministerio Público le dio el derecho a Felipe de tomar posesión de sus cuatro hectáreas, además de solicitarle un plano, pese a ello, ante la falta de recurso para cercar el área, su terreno sigue ocupado por los demandados.

"Al llamarlos en dos ocasiones y no comparecen, el licenciado me dice que haga acto de dominio, no tengo para poner un cerco por falta de recurso; sin embargo, ellos comenzaron a sembrar", así lo explicó Alcocer.

Actualmente, Felipe teme que otras personas sean víctimas de dicho abuso, y que el no pueda recuperar sus tierras, "para mí ese terreno no tiene valor, fue de mi familia desde hace muchos años y haré lo posible por que se me regrese", aseguró.