Demi Lovato está estrenando galán y anda muy 'feliz', aseguran

Demi Lovato ha estado luchando en los últimos años por mantenerse lejos de los escándalos, luego de una constante pelea contra las drogas, ahora está enfocada principalmente en su música, y parece que poco a poco está encontrando la estabilidad en el ámbito personal. Tanto así, que aseguran ya tiene nuevo galán.

De acuerdo a información del portal de la revista People, Lovato está saliendo actualmente con un músico, según les dijo en exclusiva una fuente cercana a la intérprete de Cool For The Summer.

El informante asegura que es una "sana relación".

"Es realmente una feliz y sana relación", señala el "insider". "Es súper y un gran chico".

Se trata de la primera relación que se podría hacer pública en la vida de Demi, desde que finalizó su compromiso en septiembre del 2020, con Max Ehrich. La pareja había comenzado a salir en marzo del mismo año, y apenas cuatro meses después se comprometieron. Según se ha dicho, rompieron debido a que la intérprete de Sorry Not Sorry se dio cuenta de que Ehrich estaba con ella solamente por publicidad.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado quien es la nueva pareja sentimental de Demi. Aunque en redes sociales y algunos medios como Telehit apuntan a que se trata del músico independiente Jete$.

Lovato, de 29 años de edad, se encuentra en medio de la promoción de octavo álbum de estudio Holy Fvck, del que ha lanzado los sencillos Skin of My Teeth y Substance. El trabajo discográfico en el que la cantante vuelve a su rutas más rockeras de sus inicios, el cual se estrena este 19 de agosto en plataformas de "streaming".

Hace algunos meses Demi Lovato habló sobre su identidad de género, señalando que se sentía mayormente identificada como "no binario", puesto que prefería los pronombres "elle"(they, en inglés), sin embargo, apenas la semana pasada la exestrella Disney aseguró que se ha sentido más femenina y por el momento prefiere ser llamada con los pronombres de ella.