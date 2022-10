Demandan reembolso tras presunto fraude de agencia de viajes online de un lagunero

A un año de interponer una denuncia formal en contra de una red de presuntos estafadores, Verónica Oliveros no ha recibido ni un solo centavo de los 54 mil pesos que depositó a los encargados de una agencia para viajar a Israel.

De los demandados, algunos residen en la laguna, fue con Aaron “N”, con quien Verónica se contactó para hacer la compra de uno de los paquetes que ofrecía para conocer diferentes países.

Pese a que la afectada reside en Jalisco, desde que se dio cuenta de que había perdido su dinero, de inmediato interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, junto a otras tres personas, para que su dinero le fuera regresado,

Verónica cuenta que en el 2019 la esposa de uno de sus primos le contó la experiencia de dicho viaje, el cual se realizaría en noviembre de 2020 y podía pagar el monto total por el tour a plazos, por lo que al principio le pareció una muy buena opción, “el monto que tenía que pagar era de 54 mil pesos para ir a Israel, Dubai y Turquía, la agencia físicamente no existe, pero confíe en esta prima porque ella ya había viajado con ellos”.

Cuando en el 2020 la agencia pospuso el viaje, para los clientes fue una reacción normal, la pandemia de COVID-19 obligó a varios países a cerrar las fronteras, por lo que confiaron en los organizadores cuando les dijeron que esperarían a que se pudiera viajar hasta dichos lugares; sin embargo, cuando el tiempo siguió pasando y nadie se puso en contacto con ellos comenzaron las sospechas, “cuando nos dijeron que lo pospondrían para el siguiente año seguimos depositando lo que nos faltaba por pagar, yo terminé de realizar los depósitos en el 2021, pero pasaron los meses y comenzaron a abrirse los países comenzamos a exigir que nos dieran las fechas mientras que otros solicitamos que nos regresaran el dinero”.

Además de seguir posponiendo el tour, los encargados de dicha agencia les aclararon que en caso de querer su dinero de regreso, tendrían que pagar una penalización, “aceptamos y les preguntamos que tipo de penalización habría, empezamos a presionar y mi prima abrió un grupo en donde nos decían que si nos iban a pagar, que el país estaba cerrado”, así lo aseguró Verónica.

Sin embargo, ya había crecido la duda de la demandante, por lo que buscó ayuda de agencias formales al interior de su ciudad, “yo me contacté con una agencia y me informé sobre que podía preguntar para saber si ellos tenían comprado nuestro viaje, me dijeron sobre ciertos datos de los vuelos, con los que yo podría saber para cuando se habían pospuesto, pero cuando les pregunté jamás me respondieron, solo evadían diciendo que no se podía regresar el dinero, pero que nos podían cambiar los viajes”.

Oliveros ha seguido sus pasos a través de redes sociales, buscó en los perfiles de los involucrados, y fue cuando se dio cuenta de que precisamente en 2021, Aarón junto a su esposa inauguró una segunda iglesia en Torreón, ahí se dio cuenta de que debía hablar, ya que la denuncia interpuesta en la Fiscalía no estaba progresando, “yo sé que están muy ocupados en la Fiscalía, pero me he reunido tres veces con el licenciado y no le dan solución, hasta la fecha no me llaman, yo soy quien los busca, pero me dicen que ellos me regresaran la llamada y deben hacer negociaciones”, así lo detalló la mujer.

“Es una burla, porque hay quienes se pelan con la lana, pero este (el demandado) está aquí y el problema es que el miedo a perder nuestro dinero nos impide denunciar y hacer que esta gente deje de hacer estos fraudes, porque el dinero con el que me pueden pagar a mí, es de otra gente a la que le van a hacer lo mismo”, fue por eso que finalmente Verónica alzó la voz en contra de sus presuntos estafadores, de quien espera la gente deje de creer en ellos.