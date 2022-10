Demandan claridad en proyecto de Agua Saludable para La Laguna

Ni el 10 por ciento de avance registran las obras de Agua Saludable para La Laguna (ASL), mucho menos el 50 por ciento que en días pasados anunció el director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, Eduardo Fuentes Silva, consideraron empresarios locales. Ante esta situación, los integrantes del sector privado demandaron al organismo que se conduzca con claridad y, sobre todo, que los tome en cuenta dada la relevancia que cobra este proyecto no solo para ellos, sino para toda la población lagunera.

Santiago Vera, vicepresidente de Ciudad Industrial de Torreón (CIT) cuestionó que la Conagua busque informar un avance que no se tiene y consideró que posiblemente se esté haciendo un manejo político del tema, considerando las elecciones que habrá en Coahuila en el próximo año.

Demandó que se dé a conocer en qué se han gastado los recursos, pues preocupa que tratándose de un megaproyecto que ya tiene presupuesto asignado, exista tan poco avance en los trabajos.

El compromiso del Gobierno federal es concluir en 2024, pero por coincidir con el cambio de Administración existen dudas de que verdaderamente se vaya a cumplir con los tiempos, ante el evidente retraso de cada una de las obras.

En días pasados el titular de la Conagua aseguró que el proyecto presentaba un avance físico y financiero general del 50 por ciento, durante la segunda reunión de la comisión mixta que se formó con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna. Integrantes de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón coincidieron en el señalamiento de que el Gobierno federal no ha tomado en cuenta a los empresarios locales ni productores privados, pues solamente los invitaron a la presentación del proyecto y ya no han vuelto a tener comunicación ni han sido informados de los avances.

Además, han solicitado constantemente reuniones con el titular de la Conagua, pero no les han respondido.

"Pareciera que el director está muy ocupado y no tiene tiempo de atendernos", dijo Juan Carlos Jáuregui, al señalar que la dependencia y el Gobierno federal desdeñan a los productores del sector privado, quienes a diferencia del sector social, no están considerados en los programas para la tecnificación del riego agrícola como complemento de Agua Saludable. El Siglo de Torreón realizó ayer un fotoreportaje en donde se observa que la obra no está al 50 por ciento y aún faltan proyectos por licitar.

Homero Martínez dijo que el informe que dio la Conagua a nivel regional respecto del avance del 50 por ciento en el Proyecto de ASL, no corresponde al presupuesto del 2022, lo que genera dudas entre la población sobre la operatividad real en la obra.

"Vi una declaración donde se señalaba que se cuenta con un 50 por ciento de avance, pero ni siquiera se cuenta con ese avance de manera presupuestal, pues para este año se tiene un presupuesto de dos mil 300 millones de pesos, de un proyecto de 14 mil millones", dijo el alcalde.