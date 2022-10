Estamos a la sombra en Agua Saludable para La Laguna: sector agrícola

El programa federal de Agua Saludable para La Laguna sigue siendo una "incógnita" para el sector agropecuario, pues no han recibido ninguna información sobre los avances en las obras ni se ha observado la tecnificación en el campo, como lo ha asegurado la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Tenemos agremiados con norias y otros que riegan con agua de la presa, en los módulos, no les ha llegado nada de recurso, en algunos módulos dicen que ya viene pero no te pudiera asegurar nada, hemos buscado el acercamiento con Conagua, cuando soltaron el agua por el río, no hemos tenido respuesta, estamos a la sombra en cuanto a Agua Saludable, no estamos enterados de muchas cosas", comentó Pedro Fernández López, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón.

Señaló que el panorama en las presas del sistema Nazas ha dado un giro a raíz de las lluvias en las cuencas alta y media del río, pues de estar a una tercera parte de su volumen hoy mantienen un almacenamiento que asegura dos ciclos y medio de riego para el sector agrícola de la región lagunera, además del abasto que requiere Agua Saludable.

"Se ayuda a asegurar el estrés que pudiera tenerse en el campo, al asegurar el agua aseguramos muchas cosas", expresó.

En términos de la recarga que pudo presentar el acuífero debido al volumen que corrió por el lecho del río Nazas, el presidente de la Cámara Agrícola consideró que sí debe existir un porcentaje de infiltración a los mantos, pero indicó que también debió enviarse un volumen por los canales de riego para que se dejara de extraer de las norias en los cultivos de invierno, lo que beneficiaría a los pozos subterráneos.

Fernández López dijo que el panorama para el próximo ciclo agrícola es muy incierto debido a las alzas en insumos y fertilizantes, señaló que tuvo recientemente una reunión con una casa comercial en torno a este tema, donde se le indicó que la guerra entre Ucrania y Rusia sigue impactando los precios, por lo que la semilla y el fertilizante ha bajado pero luego suben y se mantienen altos.

"Siguen estando caros, la semilla y el fertilizante, no tan caros como llegaron a estar, pero es muy incierto, no es un tema fácil, con la guerra se dispararon a más del doble, ya bajaron pero siguen muy caros, a futuro es difícil que se amarre porque pueden subir mucho, están muy inciertos", dijo.