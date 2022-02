Demandan 15 exburócratas al Ayuntamiento de Frontera

Un Toral de 15 ex trabajadores de la Presidencia Municipal demandaron laboralmente al Ayuntamiento y exigen la reinstalación a sus puestos de trabajo, informó el Departamento Jurídico del gobierno local, que dijo que los ex empleados no serán recontratados.

El apoderado jurídico del Ayuntamiento, Miguel Arellano, dio a conocer que el viernes recibió el Ayuntamiento las 15 demandas.

“Vamos a dar contestación a esa demanda, y en su momento va a ser la autoridad (laboral) la que determine”.

Precisó que se trata de un solo expediente con 15 demandas, por lo que sólo será un proceso legal, en el que se les informó a los ex trabajadores que no tienen derecho a ser reinstalados en los puestos que ocupaban.

Dijo que este viernes vence el término para responder al requerimiento judicial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Explicó que dichos ex burócratas fueron liquidados en la pasada administración, pero continuaron realizando actividades como empleados municipales sin pertenecer ya a la estructura gubernamental.

Dijo que realizaron labores en el Ayuntamiento de manera voluntaria, sin la existencia de un contrato y sin estar en la nómina.

Consideró por ello que la demanda que presentan no tiene fundamentos legales. Descartó que se les pueda pagar un finiquito como segundo escenario posible, pues fueron terminados antes del 1 de enero.

El primero de los escenarios, que es la restitución al trabajo que piden, fue rechazado por el Ayuntamiento, indicó el abogado.