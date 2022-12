Demanda abogado a juez de Saltillo por abuso de autoridad

Luego de que en días pasados un abogado y su asistente fueran detenidos, tras una discusión con un juez en Saltillo, trascendió que se ha presentado una denuncia en contra de éste por el delito de privación de la libertad y abuso de autoridad.

Fue en esta semana que trascendió que un abogado penalista y su auxiliar fueron asegurados por elementos de la Policía Procesal en Saltillo, tras sostener un altercado con el juez Alfredo Herrera en plena audiencia.

Héctor Javier “N” y su asistente Paula “N”, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, el juez habría pedido que el abogado se disculpara, esto con el objetivo de que se dejara en libertad.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de diciembre, cuando se realizaba una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Centro de Justicia Penal en Saltillo en un caso de posesión de narcóticos, contra José Luis N.

Trascendió que al término de la audiencia, la familia del imputado y el abogado Héctor habrían amenazado al juez Alfredo Herrera y al Ministerio Público.

En ese sentido, la amenaza del abogado consistió en manifestarle que le demandaría por diversas irregularidades. Ante esto le impusieron medidas de protección a los afectados.

Sin embargo, durante el lunes 19 de diciembre el abogado acudió a la sala de audiencias del mismo juez, por lo que al violar las medidas de protección e iniciar de nuevo una discusión, se arrestó al abogado y a su auxiliar y fueron llevados las celdas de la Policía Municipal.

No obstante, esto no fue comunicado a sus familiares y al contrario, se notificó que no se encontraban detenidos en ninguna institución.

Tras los hechos, el abogado acudió a la delegación de la región sur de la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar su denuncia contra el juez por el delito de privación de la libertad y abuso de autoridad.

Aunque trascendió que además se le acusaría desaparición forzada, será cuando se judicialice la carpeta que se configuren los ilícitos que se tendrán que procesar.