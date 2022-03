Dejará temporalmente Paul del Rincon la aduana de Eagle Pass

Paul del Rincon, director de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Eagle Pass, dio a conocer que dejará de manera temporal dicho cargo, pues acudirá a la ciudad de Washington, D.C. para participar en un proyecto con el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Segurity, por sus siglas en inglés) y en representación del sector Del Rio de CBP.

El funcionario federal norteamericano, dio a conocer lo anterior a los medios de comunicación, estableciendo que podría ser por un periodo de tres meses los que permanecerá en la capital del país; a partir de la próxima semana.

“Es un proyecto especial al que voy a trabajar allá, a las oficinas de Homeland Segurity, y en mi lugar va a quedar aquí, uno de los asistentes de la directora de Del Rio. Él se llama Gilbert Calderón y el es el que me va a reemplazar aquí, por los tres meses; es un proyecto temporal al que voy”, manifestó el director del puerto fronterizo de Eagle Pass.

Indicó que nada cambiará y todo seguirá igual, aunque manifestó que espera que traiga buenas ideas para ver como se puede hacer menor las actividades que se desarrollan en dicho puerto fronteriza; además de señalar que estima que, para el verano de 2022, pueda reincorporarse a sus actividades en la aduana de Eagle Pass.

“Yo ya me voy la semana que entra. Es una solicitud que se hizo, me dieron una semana más o menos para alistarme, para dejar todo en orden aquí; el lunes me reportó allá y como les digo, es un proyecto que va involucrar mucho de mi tiempo, mucho trabajo, voy muy dispuesto, voy con muy buena experiencia de Eagle Pass-Piedras Negras y a hacer un buen trabajo allá”, precisó Paul del Rincon.