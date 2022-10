Deja de usar a nuestra familia: Khloé Kardashian se lanza contra Kanye West

Aunque hoy en día lo único que une al rapero Kanye West con el apellido Kardashian, son los hijos que tuvo con la "influencer" Kim Kardashian, parece que el controversial artista sigue haciendo declaraciones sobre la famosa familia.

En una reciente publicación que Kanye hizo en sus redes sociales, el intérprete de Famous habló sobre la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, la cual ocurrió a principios de este año, y dijo que una vez más que no sabía donde se encontraba su hija su fiesta. Ante estos comentarios, el clan Kardashian-Jenner ha intentado desacreditar este rumor.

"Me pregunto cuáles son las perspectivas de Gigi y Venus, cuando yo no sabía en donde estaba mi hija durante su cumpleaños. Gabby me dijo que ella no estaba de acuerdo con eso. Ella dijo que estaba en su grupo de chats", dijo el rapero.

"Así que, porque todo el mundo se siente libre de atacarme sobre mi playera, pero Candance Owens fue la única figura pública en decir que estaba mal que las Kardashian no me dejaran ver a mi hija", agrega el texto de Kanye.

Kanye criticó que lo ataquen por tener un punto de vista político diferente, luego de que salió con una playera con el mensaje "Las vidas blancas importan". Pero señaló que esas personas nunca dijeron nada cuando él no podía ver a sus hijos, situación que asegura expuso en su momento, y no recibió apoyo del público en ese momento.

En el texto hace mención incluso a Gigi Hadid, quien esta semana hizo comentarios supuestamente en contra del rapero.

Khloé, la hermana menor de Kim, ha salido para pronunciarse al respecto de las declaraciones que ha hecho Ye (Kanye), en especial luego de que mencionó a Kim Kardashian, con quien terminó su matrimonio a finales del 2021.

La publicación de Kanye recibió una larga respuesta de parte de Khloé, quien señaló que aunque ama a Kanye, no está de acuerdo en como expone y ataca a su familia en redes sociales.

"Sí, te amo. No quiero hacer esto en las redes sociales, pero tú lo sigues trayendo aquí. Eres el padre de mis sobrinas y sobrinos y estoy tratando de ser respetuosa, pero por favor, deja de derribar a Kimberly y usar a nuestra familia cuando quieras desviar", dijo Khloé.

Agregó que: "Otra vez con la narrativa del cumpleaños. Basta ya. Todos sabemos la verdad y, en mi opinión, todos están cansados de eso".

"Sabes exactamente dónde están tus hijos en todo momento y tú querías cumpleaños separados. He visto todos los textos para probarlo. Y cuando cambiaste de opinión y quisiste asistir, viniste", continuó Khloé.

"Como tú mismo has señalado, ella es la que cuida a sus hijos el 80% del tiempo. Por favor, déjala a ella ya la familia fuera de esto para que los niños puedan criarse en paz. Vengo de un lugar de amor y estoy feliz de continuar esta conversación en privado si lo deseas", concluyó la empresaria.

En total, Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West: North West, de 8 años, Saint West, de 6, Chicago West, de 4, y Psalm West, de 2.