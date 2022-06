Deja de andar de cama en cama: Laura Bozzo a Ivonne Montero en La Casa de los Famosos

El pasado primero de junio se comenzó a difundir a través de redes sociales la fuerte pelea que Laura Bozzo tuvo con Ivonne Montero y Natalia Alcocer, a tal grado de que la peruana necesitó de atención médica.

La situación se puso acalorada luego de que ‘El Potro’ fuera expulsado del reality, y es que según la conductora, fue el ‘bando’ de Niurka quienes fueron los encargados de nominar al Potro.

Después de esto, Laura se negó a compartir cuarto con Natalia Alcocer, algo que no fue del agrado de la actriz, quien le dijo a los participantes que no había problema, ya que ella no se iba a poner a pelear con una “señora de edad”

Esto provocó la molestia de la señorita Laura, quién no dudó en levantar la voz y comenzó a gritarle a Natalia Alcocer por haberla llamado así, provocando que la discusión creciera:

“No no, tú a mi no me vas a decir señora de edad, porque me estás discriminando ¿ok?, yo nunca he sido así, jamás me he robado a ningún marido de nadie, como tu… vieja tu madre”, le gritó la peruana.

Ante estas palabras, Ivonne Montero decidió intervenir y trató de calmar las cosas, sin embargo el resultado fue contraproducente, y es que luego de que Laura amenazara con irse de la casa, la peruana, acalorada por la discusión, le gritó a Ivonne Montero que mejor dejara de acostarse con tantos hombres.

“Y tú, decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible, el ir de cama en cama”, arremetió la conductora.

(FOTO: ESPECIAL)

Estas palabras provocaron que Natalia regañara a Laura, asegurando que se estaba metiendo con personas que son mujeres y madres como ella: “Dios mío, de verdad, esto no es correcto, estás hablando con mujeres que son mamás, ya eres una mujer de edad, ya cálmate”, sin embargo la discusión ya no pudo ser controlada.

Cabe destacar que después de esto se rumoró que a Laura se le había bajado la presión, motivo por el cual fue auxiliada por los paramédicos del lugar.