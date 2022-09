Decisión personal, uso de cubrebocas: director de Salud en Saltillo

A pesar del decreto en Coahuila en el cual establece que ya no es obligatorio el cubrebocas en espacios cerrados, algunos establecimientos y comercios aún lo exigen a quienes deseen ingresar, por lo que la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir si asisten o no aquellos lugares donde lo están exigiendo.

En ese sentido, Luis Alfonso Carrillo González, director de Salud del Municipio de Saltillo, manifestó que seguramente habrá personas que piensen que ellos ya tienen su derecho a andar sin el cubrebocas, y por lo tanto prefieren ya no asistir a esa tienda.

“Habrá otras personas que digan yo voy a ir a esa tienda porque me siento más seguro y protegido, hay una interpretación. Lo que se está diciendo es que las autoridades ya no obligan a tener el cubrebocas, pero nosotros hemos aprendido que hay condiciones donde sigue siendo conveniente utilizarlo, y cada persona puede decidir con su propio criterio si es conveniente para uno”, expuso.

Añadió que es muy claro que digan que ya no será obligatorio con las excepciones o condición especial que pueden guardar algunas personas, es decir, si una persona esta con una enfermedad grave como un cáncer, está recibiendo quimioterapia o radioterapia, o bien, tiene una enfermedad como lupus, que le disminuye sus defensas o esta desnutrido, o pertenece a la tercera edad o es un niño pequeño que no ha recibido ninguna vacuna, no hay ningún inconveniente que lo siga utilizando para su protección.

“Ya hemos aprendido cuales son los momentos donde nosotros podemos estar confiados, le estancia en un lugar abierto, en donde la gente está separada por lo menos un metro, en donde no hay enfermos, es una situación diferente a decir cual es la situación dentro de un hospital, si estamos dentro de un hospital, en un consultorio donde se están atendiendo enfermos respiratorios, sería lógico pensar que tanto los médicos como los pacientes tendrían que usar cubre bocas en esa área”, señaló.

Asimismo, dijo que en forma general, las empresas, instituciones que permitan garantizar la distancia, las actividades al aire libre, la ventilación adecuada en áreas cerradas, no tienen que utilizar ya el cubrebocas, aquellas áreas que estén cerradas o mal ventiladas, o donde estén concentradas personas que no han recibido suficientes vacunas, sería lógico que les pidieran que ellos lo siguieran utilizando como protección personal.