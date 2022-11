De tal palo tal astilla; Tadeo, hijo de Carlos Bonavides, habla de su labor en Una familia de diez

De tal palo, tal astilla. Este dicho aplica muy bien en el actor Tadeo Bonavides, hijo de Carlos Bonavides, quien está dando de qué hablar gracias a su carisma y talento.

El hijo de Carlos, no es otro, sino el "Ajolotito" de Una familia de diez, el heredero de los personajes de "Gaby" (Daniela Luján) y "Plutarco" (Ricardo Margaleff).

A unas semanas del estreno de la novena temporada de dicha serie liderada por Jorge Ortiz de Pinedo, Tadeo charló con El Siglo de Torreón de las bendiciones que ha recibido al ser parte de este proyecto.

"Nos ha ido muy bien con el rating. Me siento bendecido y agradecido con los Ortiz de Pinedo por la oportunidad que me han brindado. Es un gusto poder laborar a su lado, he aprendido demasiado estos cuatro años que llevo en Una familia de diez", mencionó vía telefónica .

Con una alegría que expresaba en todo momento por el auricular, Bonavides expresó que encarnar a "Justito", alias "Ajolotito" le ha permitido desenvolver muy bien sus capacidades histriónicas.

(FOTO: ESPECIAL)

"Este papel ha entrado en el gusto del público y eso me tiene sumamente entusiasmado. Cuando me integré a esta 'familia' estaba nervioso, no sabía cómo me recibirían y pues nada, todos los actores me dieron una cálida bienvenida".

Tadeo mencionó algunas las razones por las que él considera que este proyecto se ha vuelto tan exitoso y para algunos críticos, ya se ha vuelto un nuevo clásico de la comedia de México.

"Es una producción muy bien hecha, con unos excelentes guiones. El éxito ha sido que cada persona que nos ve, se puede identificar con nuestros personajes. Una familia de 10 siempre ha estado vigente".

Además de Una familia de diez, a Tadeo se le vio un ¿Tú crees?, un "spin off" de este concepto que también ha sido de su total agrado.

"Una familia de diez está al tiempo de ¿Tú crees?, que sigue la historia de "Gaby", "Plutarco" y "Ajolotito". Tienen que ver ambas para entender todo a la perfección", sostuvo.

En la charla, era evidente tocar el tema de su padre, Carlos Bonavides. Tadeo externó que "Wicho Domínguez" lo ha guiado muy bien en los caminos de la comedia y la actuación.

"Mi padre ha dedicado toda su vida a la comedia y actuación. Me ha dado muchos consejos, pero valoro mucho cuando me dice que luche por lo que deseo lograr ".

Hace unos meses, Carlos fingió que se sentía muy mal en un programa de TV, algo que hizo para darle una lección a los conductores por el singular trato que le dan a sus invitados, sin embargo, el público se asustó y por supuesto la familia del histrión.

"Nos dio tremendo susto. No sabíamos que haría esa broma y me enteré el día siguiente. Vi eso, le marqué y no me contestaba, así que ya se imaginarán cómo estábamos. Ya cuando pudimos hablar con ´él, vaya que lo regañamos".