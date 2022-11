De sociales

HOLA, HOLA… Bienvenido el penúltimo mes del año… Noviembre.

Me uno a la pena que embarga a las familias Herrera Reza y Herrera Ale, por el retorno a la Casa del Creador, del estimado empresario, Ernesto Herrera Ale, a su señora esposa Moma Reza de Herrera, a su madre, Doña Vilma Ale de Herrera, a sus hijos, Vilmita y Güino, a sus hermanos Leticia, Carlos Manuel y demás familiares. Ernesto, desde muy joven, estuvo cercano a su señor padre, Don Carlos Herrera Araluce y esto, le permitió conocer todo el desarrollo de la empresa Chilchota; continuando él, poniendo muy en alto el nombre del mejor queso de México, tan así, que es la empresa de derivados lácteos, más grande de toda América. Siempre tuvo cariño por su región lagunera, muy en especial por Gómez Palacio. No solo tuvo la certeza y la confianza de invertir en su estado natal, Durango, también, en toda la región, así como en el otro lado del Nazas, o sea, Coahuila. Su generosidad, le distinguió en muchos rubros, construcción de escuelas, apoyó en el campo y muy en particular, hizo un gran rescate en la Cruz Roja de Gómez Palacio, que se encontraba en bancarrota, equipándola con todo lo necesario, así como 5 ambulancia con todos los aditamentos, todo esto para poder atender a la ciudadanía y un museo en el norte del estado, dedicado a Pancho Villa. Siempre apoyo económicamente a la grey católica, para que el nuevo obispado de Gómez Palacio, muy pronto, pueda tener un seminario. A Ernesto, también le caracterizo su calidad humana, ser amable con todos aquellos que colaboraron y con su amistad, para los que tuvimos el gusto de tratarlo, siempre guardaremos de él, gratos recuerdos. Ruego a Dios Padre, en su infinita bondad, les fortalezca en su partida. Para él oración y descanse en paz.

Es un gusto que mi querida amiga Idoia Leal Belausteguigoitia, radicada en Holanda, sea colaboradora de Esta Casa Editora. Les recomiendo su artículo El Tesoro Olvidado en el túnel de la Casa Wulff, publicado el pasado miércoles en El Siglo de Torreón, interesante reseña sobre esta casa, escrita en primera persona. ¡Enhorabuena!

El rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, Omar Lozano Cantú y Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, firmaron un convenio de colaboración en el área de posgrado, con la finalidad de establecer una sinergia de investigación entre ambas universidades, que beneficiará a la comunidad estudiantil y docente. El convenio surge a partir de la colaboración de maestros de la UJED, quienes se encuentran en estrecha participación con la UAL y debido a la naturaleza del programa, decidieron que este beneficio se extendiera también para todos sus colaboradores. La firma del convenio otorga principalmente beneficios al área de Posgrados, sin embargo, se extiende también para las familias y demás colaboradores en todos los servicios que tiene la universidad: en licenciatura, en educación básica y educación media.

La universidad, ha tenido otro tipo de servicios como la primaria, secundaria y se busca extender este tipo de prestaciones para los empleados. Los Posgrados también han crecido, los porcentajes de becas, apoyos, dinámicas de colaboración, y los trabajos de investigación, estos puntos no estaban en el primer momento del convenio. Este convenio a futuro aporta a ambas universidades prestigio y mucho reconocimiento, porque el hecho de que se desarrollen trabajos de investigación de forma paralela o de forma interdisciplinaria, acelera el avance de la investigación y la colaboración entre ambas instituciones. ¡Parabienes!

La Universidad Autónoma de Coahuila, su rector, Salvador Hernández Vélez y la Facultad de Contaduría y Administración, UT, ayer en punto de las 18:00 hrs, en el Auditorio de la FCA/UT, llevaron a cabo la presentación del libro Braulio Fernández Aguirre, Gobernador de Coahuila: liderazgo político y empresarial de Carlos Castañón Cuadros, con los comentarios a cargo de Oscar Pimentel González, Salvador Hernández Vélez y el autor. Se vio muy concurrido, al termino se ofreció un brindis de honor.

A propósito de estas fechas, les comparto un poco de la historia sobre el origen de La Catrina… La historia de La Catrina, empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos, se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto a la situación del país como de las clases privilegiadas. La versión original es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes. El nombre original es Calavera Garbancera. «Garbancera» es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses (este último más común durante el Porfiriato) y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero; desde el punto de vista de Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aun así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. "…en los huesos pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz". Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico, con su estola de plumas, al plasmarla en su mural 'Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central', donde la calavera aparece con su creador, José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y con Frinda Kahlo.

El mural fue pintado al fresco en 1947, mide 4.70 x 15.60 mts. y tiene un peso de 35 toneladas, incluyendo una estructura metálica que lo refuerza. Originalmente fue realizado por Rivera para un hotel muy importante en el Centro Histórico de la ciudad de México, el Hotel del Prado (destruido en los sismos de 1985) y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera, creado especialmente para preservar el mural, considerado uno de los más conocidos visualmente de la fructífera etapa del muralismo mexicano. José Guadalupe Posada apuntó: "La muerte, es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera". A pesar de ello, las calaveras que el imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México.

Hoy, de 12:00 a 20:00 hrs., y mañana domingo de 10:00 a 16:00 hrs., en el Museo Arocena, artistas locales se unen para exponer y vender su obra. Asiste y conoce el trabajo del talento lagunero. Adquiere productos artísticos y novedosos a precios muy accesibles. Entrada libre.

Como parte del México Selection by Concours Mondial de Bruxeles Coahuila 2022, el próximo sábado 12 de noviembre a las 21:00 hrs, en la Antigua Hacienda de Perote, se llevará a cabo una cena, concierto y vino con Nicho Hinojosa. Con la atención personalizada de su propietario, el estimado empresario Ignacio Chacón. Para más información y reservaciones, puede comunicarse a los teléfonos 842-422-1698 y 842-422-0698. Aun esta a tiempo de reservar.

Casa Iñigo, ya tiene todo listo para sus próximos Ejercicios Espirituales del 26 de diciembre al 3 de enero, impartidos por el Padre Enrique Ponce de Leon, S.J. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-712-87-12 o en su página de Facebook.

Si no tuvo oportunidad de acudir, el día de ayer, al séptimo concierto de la temporada Otoño-Invierno 2022 de Camerata de Coahuila, mañana se presentara en punto de las 12:00 hrs., en el Teatro Isauro Martínez. La orquesta, presentara a Ludwig van Beethoven, EGMONT Op. 84, Música Incidental para el drama de J. W. von Goethe, bajo la dirección del maestro Ramón Shade, el narrador Claudio Valdés Kuri y la soprano Alejandra López Fuentes. El programa es una adaptación original de Camerata de Coahuila, por el dramaturgo Rodrigo Vázquez Maya. No se lo pierda.

Para los amantes de la ortografía: Nunca se tildan: fuí, fé, tí, ví… Recuérdelo es: fui, fe, ti, vi. Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que… Continuamos con los Jesuitas. Hacia 1645, la Compañía de Jesús tenía en México 401 jesuitas, que atendían dieciocho colegios, cada uno de ellos con más de seis sujetos, y numerosas parroquias o misiones. Llegar a ese logro fue posible ya que a partir de 1591 los jesuitas establecieron en la periferia de México, al oeste y al norte sobre todo, en condiciones siempre durísimas, unas misiones que llegaron a ser famosas en la historia del Nuevo Mundo. En esas zonas ocupadas por tribus primitivas, ajenas al imperio azteca y a la Corona española, los jesuitas realizaron una heroica acción misionera, casi siempre regada con la sangre del martirio, como ocurrió, por ejemplo, en las misiones de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, la alta y baja california, aunque la compañía tuvo bastante más que estas? Continuará... Hasta la próxima y recuerda:

El silencio y la sonrisa son poderosos: La sonrisa, resuelve problemas. El silencio, las evita.