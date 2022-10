De sociales

HOLA, HOLA… Ya se hizo presente, el frío en la Comarca.

Envío afectuosos saludos a mis queridos amigos los Finks, de La Casa del Panini, la guapa Georgina, Carlos papá y Carlos hijo, quienes tendrán en su menú, el próximo fin de semana, una original hamburguesa, elaborada en pan de muerto, lo mismo en el tema de bebidas, haciendo honor a unas que hicieron época, como: vampiro, paloma y cuba, hechas con la receta de una cantina de abolengo de principios de siglo. No deje de acudir, de seguro le encantarán.

Las Voluntarias de la Asociación Mentes con Alas, organizaron una subasta de arte, el pasado martes 12, con obras únicas de la prestigiada artista lagunera, Ana Fuentes, esto con la finalidad de continuar apoyando cada una de las necesidades de la Asociación, la cual trabaja con jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Tienen la proyección de extender el centro, para atender más personas con diversas discapacidades. Fue todo un éxito, se subastaron 22 obras en formato grande y mediano. Ruth Berlanga y Alberto Arriaga, dieron la bienvenida, el agradecimiento por la asistencia y el apoyo recibido. Estuvieron presentes, el Alcalde de la ciudad Román Alberto Cepeda González y su esposa Selina Bremer de Cepeda, invitados especiales y patrocinadores como Lala y Vinícola Parvada, amenizando la Orquesta DIME, el martilleo estuvo a cargo de Miguel Ángel García… Fue una noche inolvidable y se dieron gratos encuentros y hay que recordar… La verdadera felicidad está en dar, no lo que te sobra, sino lo que realmente hace falta.

El pasado lunes 17, culmino su misión en la tierra, mi querido amigo, el arquitecto Alfredo García Attolini, externo mis sinceras condolencias a sus hijos Ale, Alfredo y Fernando. Elevo mis oraciones, para que Dios Padre en su infinita misericordia, les fortalezca por su partida y para él, oración por su eterno descanso.

Envío una amplia felicitación, a mi amigo, el empresario Pedro Madero Gamez, por haber recibido la Presea 2022 de la Cámara Nacional de la Industria Lechera, de manos del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Pedro es un orgullo lagunero, que ha destacado a nivel internacional por todas sus innovaciones en la industria lechera... Que continúen los éxitos.

Atención, atención, a todas las mujeres con la inquietud de escribir, todavía hay lugar en el Club de Lectura: Ellas También Cuentan, a cargo de la escritora mexicana, directora, productora de radio y gestora cultural, Tere Muñoz, se llevará a cabo en el Museo Regional de La Laguna el miércoles de 16:30 a 19:30 hrs. Asista y escriba esa historia que siempre quiso contar, no importa el género del texto, se trabajarán todos.

El Archivo Municipal de Torreón y su directora Cinthia Gaspar, invitan para el lunes 24 en punto de las 19:00 hrs., a la presentación del libro El jardín de Senderos que se Bifurcan: Escenario historiográfico estadounidense del siglo XX sobre América Latina, de la doctora Lucrecia Solano Marino, los comentarios estarán a cargo de Ricardo Cisneros Hernández y el historiador Jaime Sánchez Macedo. Al termino, se ofrecerá un brindis de honor.

Con motivo de celebrar el 60° Aniversario del Instituto María Cristina, se develo la placa conmemorativa en honor a su fundadora y directora emérita, Pilar Díaz Rivera de López. Estuvieron presentes sus hijos Mauro López Díaz Rivera, María Duvy García de López, Pilar y Alejandro López Díaz Rivera, así como amistades, exalumnas y demás familiares. Doña Pilar, es todo un precedente en el tema de educación comarcana y siempre se le recordará con cariño.

Dentro del Festival Revueltas 2022, el miércoles 19 en el Teatro Victoria, de la ciudad de Durango, se llevó a cabo Raíz México, Música Mexicana de Concierto, Ensamble Quinto Movimiento Coahuila, ellos son originarios de Torreón y han tenido una gran aceptación en el país y en Europa. Va un saludo especial y mi felicitación sincera, a uno de sus componentes, Armando Pérez Towns, a sus padres Armando Pérez Fajer y Adriana Towns de Pérez, que hicieron viaje especial para estar presentes. Esperamos muy pronto poderlos disfrutar en la región.

Envío una felicitación sincera a la Fundación LALA, por sus 22 años, comprometidos con la alimentación y nutrición de los más vulnerables de México. 466 mil personas beneficiadas anualmente en promedio, atendiendo pobreza, orfandad, migración, marginación y abandono. ¡Enhorabuena! Y que sean muchos años más, con esta noble labor.

No puedo dejar de recordar, que, en días pasados, el Club Campestre Lagunero, conmemoró 89 años de su fundación. Bonitos recuerdos de mi niñez, adolescencia y juventud en este club, sus torneos de Golf, de tenis a nivel nacional y las noches de Calcuta, donde se subastaban a los jugadores. Muy divertidas y agradables los días en su alberca, jugar tenis y algunos 15 años de mis amigas y bodas.

Les menciono a sus fundadores, todos ellos distinguidos empresarios y hombres de negocios, laguneros que firmaron el acta constitutiva el 2 de octubre de 1933: Gral. Eulogio Ortiz, Agustín Zarzoza, Eliodoro Dueñez, Antonio de Juambelz, José F. Ortiz, José De la Mora, Carlos Franco, Salvador Valencia, Pedro Torres Sánchez, José Rendueles, José Cueto, Albert J. Halbert, Dutton Pegram, Ante el Notario Público y Lic. Celso A. Enríquez. Espero que la nueva Mesa Directiva, reactive a este histórico club.

Quiero compartir con ustedes, el triunfo de la EÑE del peruano Hugo Pazos: En el idioma español, la eñe es muy importante y en todo computador debe ser una constante. Tan importante es la eñe, que sin ella yo no sueño y aunque te parezca extraño, ni me estriño ni me baño. Aunque sin eñe no hay daño, resultaría dañino que nos faltara el empeño y no existiera el cariño. No verías a mi limeña, con su linda piel de armiño, tampoco habría cabañas para albergar a los niños. Sin eñe yo no te riño, aunque tampoco regaño, y mira que no te engaño, si te digo que te extraño. Sin beber un vino añejo en una criolla peña, ¿qué gracia tendrá el mañana? ¿Acaso habría buñuelos o chuzos para la niña, como los hacía la abuela con sus trocitos de piña? No existiría el otoño, sin la eñe en nuestras letras y tampoco habría moño, donde prender las peinetas. Habría sido muy extraño que Bill Gates no la pusiera, quedaba como el tacaño más grande de todo el año. Bueno, basta de regaños, porque ya me vino el sueño y aunque pongo mucho empeño los ojos no me acompañan. Termino pidiendo a todos los que hablan el español, que defiendan la EÑE… ¡Coño! que así el idioma es mejor… Si no existiera la EÑE ¿cómo quedaría el feliz año? o ¿cómo se pronunciaría el cumpleaños?

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, hacen una atenta invitación para que conozcan el programa educativo con el que cuentan, para brindarles las herramientas necesarias para su licenciatura. Visite www.ual.mx

Les recuerdo que Casa Iñigo y la Parroquia Jesuita de San Judas Tadeo, el 27 y 28 de octubre, llevaran a cabo su Tómbola de Fiestas Patronales y con este motivo, hacen un llamado a la comunidad para que donen algunos regalitos. Apoyemos esta noble causa, sus donativos se estarán recibiendo en las oficinas de Casa Iñigo. Informes al teléfono 871-712-87-12.

Como siempre excelente, el sexto concierto de la temporada Otoño - Invierno de Camerata de Coahuila, el cual se presentó ayer a las 20:30 hrs., en el hermoso Teatro Isauro Martínez, con la Sinfonía No. 6, en Fa Mayor Op. 68 "Pastoral" de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección artística del maestro Ethan Eager, el programa seleccionado, contó además con la Obertura a "La bella Melusina" de Felix Mendelssohn y Pastoral d'eté de Arthur Honegger. Para conocer sus próximas presentaciones, puede ingresar a su página de Facebook.

El Museo Arocena invita del 20 de octubre al 8 de diciembre a su Taller de óleo básico, impartido por la artista plástica y visual, Ethel Villarreal, para principiantes, dirigido a jóvenes y adultos a partir de 15 años de edad, donde aprenderán a utilizar la técnica del óleo con diversos ejercicios, que les ayudaran a tus creaciones artísticas, no necesitan tener conocimiento previo de pintura o dibujo. Para inscripciones e informes, comunicarse al teléfono 871-712-02-33 ext. 138 o al correo [email protected]

Y continuando con el Arocena. Hoy en punto de las 16:00 hrs., dentro de su programa de Cine para Todxs, la proyección será Un disfraz para Nicolás. No se lo pierda, acuda en compañía de la familia. Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que… La llegada de los Jesuitas a México 1572, la primera evangelización de la Nueva España, iniciada por franciscanos (1524), dominicos (1526) y agustinos (1533), tiene durante los primeros cincuenta años una rapidísima expansión. Hacia 1570, unos 150 centros misioneros de las tres órdenes se extendían por la mayor parte de la actual nación mexicana. Junto con la acción evangelizadora se intentan ahora otras conquistas espirituales, siendo la educación una prioritaria para los jesuitas… La llegada a México de los jesuitas inicia el 15 de junio de 1572, donde se embarcan del Puerto de Santa María, España, rumbo a la Nueva España, los primeros jesuitas que fundarían la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se produce en el momento más oportuno. Aunque desde un principio, sus tareas se dedicaron a la educación, sobre todo de la niñez, no descuidaron la labor apostólica en los lugares donde apenas se iniciaba y que no habían sido cubiertos por las otras órdenes religiosas. Así, llegaron con relativa rapidez a Guanajuato y San Luis Potosí, para después extenderse al norte en Durango, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, hasta Baja California. En general, los religiosos que llegaron al norte de la Nueva España, tenían la idea de convertir a los pobladores al cristianismo, por ello fundaron colegios y ciudades en las villas que se establecían para estos fines? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: Hay mucho qué saber y es poco el vivir... No se vive, si no se sabe.