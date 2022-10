De sociales

HOLA, HOLA… Bienvenido el mes más romántico del año… Octubre.

Dentro de los festejos del Centenario del Siglo de Torreón, el día de ayer, en punto de las 19:00 hrs., se llevó a cabo la presentación del libro El Viejo y el Desierto de la autoría de Don Higinio Esparza Ramírez, connotado y distinguido periodista lagunero, que le entregó a esta nuestra Casa Editora, poco más de 50 años de su interesante y fructífera vida. Don Higino, se nos adelanto en la rúa de la vida, pero le quedan descendientes y múltiples amigos que siempre le recordaremos con cariño y respeto. Como dirían los romanos: La Palabra Vuela, Lo Escrito Queda.

Allá, detrás del mar, en la Península Ibérica, el novillero lagunero, Arturo Gilio, el día de mañana en la ciudad de Zaragoza, se retira de su carrera como novillero, para dar la alternativa y estrenarse, como torero. ¡Enhorabuena! Varios aficionados a su trayectoria en La Comarca, hicieron viaje especial para estar presentes el día de mañana en Zaragoza, la de Nuestra Señora del Pilar.

En días pasados culminó su misión en la tierra, el estimado Don Federico Sáenz Larriva, con este motivo envío mis sinceras condolencias a la familia Sáenz Negrete, en especial a su esposa Doña Inés Negrete Díaz Flores, a sus hijos Federico, Inés, Estela, Alicia, Cristina y Luisa Fernanda, a sus cónyuges, nietos, bisnietos y demás familiares. Elevo mis oraciones para que Dios Padre los conforte en su partida, para él oración y descanse en paz.

Se encuentra como pavorreal, María Elena Holguín, ya que el pasado viernes 23, su hija Victoria Estefanía González Holguín, recibió Mención Honorifica por desempeño académico de la generación 2016-2022 de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual se entregó durante la ceremonia del protocolo de titulación en la Facultad de Medicina. Felicidades a la mamá y por supuesto a la nueva doctora.

Zacatecas se viste de Gala, ya que del 7 al 30 de octubre se llevará a cabo el LXXVIII Congreso y Campeonato Nacional Charro "Don Vicente Fernández Gómez" 2022, en el Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar Barraza, Zacatecas. Si esta interesado en asistir, adelántese con la reserva de hotel y compra de boletos en www.masboletos.mx. El contingente lagunero estará muy bien representado. Desde aquí, les envío los mejores deseos en la contienda.

Una vez más CIMACO, retoma la estafeta, después de los años de pandemia y ya está listo con todo detalle, para llevar a cabo el Desfile de Modas, Otoño - Invierno 2022, en el Club Campestre Torreón, el miércoles 5 en punto de las 19:30 hrs., y el desfile iniciará a las 20:00 hrs, habrá sorpresas y regalos, con un despliegue de variados atuendos para diferentes ocasiones, para dama, caballeros y niño. Cupo limitado, por seguridad el uso de cubrebocas será obligatorio y se contará con todas las medidas de prevención.

La Universidad Iberoamericana Torreón y la Asociación Civil Va por el Cañón, en el marco de colaboración para mejorar la protección del Cañón de Fernández, el cual es considerado como el bosque de galería más importante de la Región Laguna y nuestro único Humedal, firmaron un convenio para el cuidado del Cañón. En esta firma, participó el rector de la Ibero, Juan Luis Hernández Avendaño y por parte de la asociación, su presidente Luis Alberto Sánchez Russek. ¡Congratulaciones!

Industrias Peñoles celebró el 15° Aniversario del Museo de los Metales y con este motivo, el pasado sábado 24, inauguró la exposición temporal "Vidrio: síntesis del ingenio", con la colaboración de COVIA, Vitrales Montaña y TELMEX. Se contó con la presencia de Rafael Rebollar, Director General de Industrias Peñoles, Ingeniero Gabriel Montaña, su hijo Fernando Montaña Vázquez y la Directora del Museo, Cristina Matuk. Visite el museo, la obra permanecerá abierta durante seis meses.

Casa Iñigo invita a sus Ejercicios Espirituales en la vida diaria vía Zoom, esto será el jueves 27 de octubre, previo se dará una sesión de introducción el jueves 13 de octubre. Interesados puede llamar al teléfono 871-712-87-12.

El miércoles 28, en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, de la vecina ciudad de Gómez Palacio, se presentó el libro Crónicas de Gómez Palacio de Don Manuel Ramírez López, Cronista vitalicio de la ciudad a partir del 2013, quien estuvo acompañado en el presídium por Othón Reuter, Director de Cultura Municipal, el historiador Carlos Castañón Cuadros, el autor y Armando de la Fuente Kuri. Al termino, se ofreció un brindis de honor, se vio muy concurrido y estuvo amenizado al piano, por el maestro Carlos Ramos.

Les recuerdo que el miércoles 5 en punto de las 20:00 hrs., la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, llevara a cabo en el Edificio de Rectoría el concierto Historia del Cuarteto a cargo del Cuarteto Clásico de Cuerdas, en residencia permanente ARBAT, con la participación de Natalia Riazanova, Sheily López, Marcos Sánchez y Pola Carrillo.

Hasta Durango capital, formando parte del nuevo gabinete del Gobierno, recién iniciado su gestión, el Gobernado Esteban Villegas Villarreal, tomo protesta a la Secretaria de Turismo del Estado, la dinámica, Elisa Haro Ruiz; L.C.T.C. Olivia Fernández Godínez, Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico; L.A.E.T. Jorge Campuzano González, como Subsecretario de Promoción e Innovación Turística; Arq. María Fernanda Mier García, como Directora del Museo Interactivo Bebeleche y L.A.E.T. Fernanda Ramos Velazco, como Directora de Innovación y Proyectos Estratégicos. Elisa Haro Ruiz, invitó a los nuevos funcionarios estatales a realizar con ética, pasión y profesionalismo sus nuevas encomiendas en esta dependencia como lo ha instruido el Gobernador Villegas Villareal. Que su gestión sea exitosa.

La Camerata de Coahuila presentara su quinto concierto de temporada Otoño Invierno 22 "Luces, Camerata, Acción" un homenaje a John Williams y sus 50 años de su legado musical, con una selección de la música de sus películas mas emblemáticas. No se lo pierda y disfrute de los temas de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, ET, Indiana Jones, Superman y la lista de Schindler, todo bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Serán dos presentaciones el viernes 7 a las 20:30 hrs., y el domingo 9 a las 12:00 hrs., en el bello Teatro Isauro Martínez. Boletos a través de newticket: bit.ly/3Cnv0n7 o en las taquillas del TIM.

En todo el mes de octubre, habrá diversas actividades culturales en el Teatro Isauro Martínez y el Teatro Garibay. Iniciará con una noche siniestra con narraciones y lecturas de terror con dos importantes escritores, Edgar Allan Poe y Horacio Silvestre Quiroga, con la participación de Elena Palacios, Rosa María Hernández Ochoa, Sanjuana Adame, Claudia Soto y Meato Espinoza, del café y taller literario del TIM, además Ena Galíndez, cuentacuento. Esto será el jueves 6 a las 19:30 hrs. Para conocer la diversidad de actividades puede ingresar a https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626147092264144&set=a.605364431009077&type=3.

Para los amantes de la ortografía: Una coma puede ser una pausa… No, espere / No espere; Puede ser una solución. Vamos a perder, poco se resolvió / Vamos a perder poco, se resolvió; Cambia una opinión. No queremos saber / No, queremos saber; La coma puede condenar o salvar. ¡No tenga clemencia! / ¡No, tenga clemencia!

Agradezco sus comentarios a de [email protected]om

¿Sabía usted que… Seguimos con la famosa Güera Rodríguez… Nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778, hija del matrimonio entre Antonio Rodríguez de Velasco y María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereyra. Tuvo una hermana llamada María Josefa Rodríguez de Velasco. En 1792 contrajo matrimonio con el militar José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil y Primo, con quien tuvo cuatro hijos. Matrimonio que terminó en 1802 con una denuncia de intento de asesinato. De acuerdo con Rodríguez, López de Peralta la golpeaba e intentó asesinarla con un impacto de bala fallido. Por su parte, José Jerónimo la acusó de cometer adulterio con tres curas distinguidos, entre ellos su compadre, el sacerdote ilustre José Mariano Beristáin. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda… Al hombre sabio, le son más útiles sus enemigos, que al necio sus amigos.