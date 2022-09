¿De qué está enfermo AMLO? Esto confirmó el presidente tras el hackeo a Sedena

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del que se logró obtener información confidencial, entre ella, sobre la salud del propio Ejecutivo federal.

El hackeo fue realizado por parte del grupo denominado "Guacamaya", que logró obtener información confidencial y afirmó que los padecimientos que ahí se mencionan, como gota e hipotiroidismo, son veraces.

"Sí son ciertos. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos", dijo AMLO.

En conferencia de prensa, el mandatario federal consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, pues dudó que sea algo interno.

SUS ENFERMEDADES

De acuerdo con lo revelado por el grupo de hackers en información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola, el presidente padece Angina inestable de alto riesgo, hipertensión, hipotiroidismo y gota.

La angina inestable de alto riesgo, señala el portal médico Medline Plus, es un padecimiento por el cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre ni oxígeno, lo que puede derivar en un ataque cardíaco, comenzando con molestias en el pecho causadas por el poco flujo de glóbulos rojos en los vasos sanguíneos del músculo cardiaco.

La causa más común de es la ateroesclerosis coronaria, una acumulación de material graso que se genera a lo largo de las paredes de las arterias, provocando que estas se vuelvan menos flexibles y se estrechen, lo que provoca el poco flujo sanguíneo al corazón y los dolores en el pecho.

La hipertensión arterial, que AMLO señaló como la enfermedad que más le preocupa, es crónica y aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo, detalla el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta enfermedad puede aumentar la presión arterial, subir los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, dificultando que la sangre fluya por el organismo, sobre todo si se padece de sobrepeso y obesidad.

Mayo Clinic describe que el hipotiroidismo o tiroides hipoactiva es un trastorno por el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales; puede no tener síntomas en las primeras etapas, pero con el tiempo un hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud como alguna otra enfermedad cardíaca.

Para controlar el hipotiroidismo, se requiere de un tratamiento con hormona tiroidea sintética con la dosis adecuada que el médico le asigne a cada persona que lo padezca.

Finalmente, respecto a la gota, el Monitor de Reputación Sanitaria indica que es producida por el depósito de cristales microscópicos de ácido úrico en las articulaciones, que causan una inflamación muy dolorosa debido a que estas "piedras" forman acúmulos que se pueden palpar o se depositan en los riñones, provocando alteraciones en la función de estos órganos.

RESPUESTA DE AMLO

Al abordar el tema de su salud, López Obrador proyectó en la conferencia mañanera de este viernes el tema musical Que no me quiso el Ejército del cantante Chico Che y aseguró que se siente bien.

En Palacio Nacional, dijo que todo lo revelado es cierto y que es de dominio público.

Sin embargo, el mandatario señaló que el traslado de una ambulancia aérea a Palenque, Chiapas, donde se encontraba en enero de este año, fue por un riesgo de infarto y lo llevaron al hospital.

"Cuando uno va a ver a los médicos le hacen análisis de todo y pastillas para tiroides, hipertensión, pero estoy muy bien, muy bien".

López Obrador aseguró que lo más delicado que padece es la hipertensión, por lo que camina y va a escalar cerros para ejercicios de cardio. "Cuidar también los riñones", dijo.