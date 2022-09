De Madonna a Kylie Jenner, el impacto de Marilyn Monroe en la moda y el entretenimiento

Si de figuras del mundo del entretenimiento se habla, Marilyn Monroe es un claro ejemplo de lo que ser una leyenda se refiere. El impacto de la actriz rebasó más allá del cine, y ha dejado un legado en la moda, la televisión y la industria de la música.

Son muchas las figuras de Hollywood que se han inspirado en Marilyn por su singular estilo para vestir y su icónico peinado, pero también en la imagen de "Blonde Bombshell" y "Sex Simbol" que reflejó a lo largo de su carrera.

Madonna

Carreras enteras como la de Madonna giraron en torno a Marilyn Monroe. La "reina del pop" ha hecho honor a la actriz de Los Caballeros las Prefieren Rubias, en diferentes momentos de su carrera. No solamente en el video musical de Material Girl, que es un gran homenaje para la figura de Hollywood, en donde rinde honor al trabajo de la rubia interpretando Diamonds are a Girl's Best Friend. Pero eso no es todo, ya que en otros momentos de su carrera, como en la alfombra roja de los Oscar en el año de 1991, o incluso en el video de Justify My Love del mismo año, Madonna tomó inspiración de la icónica rubia.

Madonna junto a Michael Jackson en los Oscar de 1991. (ESPECIAL)

Kylie Minogue

La princesa del pop australiana, Kylie Minogue, ha tenido una longeva carrera musical, y su impacto es indudable. Comparada en diversas ocasiones con Madonna, y es que también ha tomado inspiración de Marilyn. Tan solo recordar su icónica presentación de Diamonds Are A Girl's Best Friend en el Fox Studios Grand Opening, 1999 en Australia. Además, ha hecho varios guiños con su estilo de cabello y vestimenta, como en el video de 2 Hearts del 2007.

Margot Robbie

Una de las interpretaciones más recordadas de Margot Robbie es su papel como Harley Quinn, personaje al que dio vida en Suicide Squad, y que repetiría en su propia película Birds of Prey, lanzada en 2020. La cinta, en la que se muestra la "emancipación" de Harley, siendo ahora una mujer más empoderada, recrea la famosa escena de Marilyn Monroe cantando Diamonds Are A Girl's Best Friend.

Megan Thee Stallion y Normani

De la misma película sobre Harley Quinn, Birds of Prey, las cantante Normani y la rapera Megan Thee Stallion lanzaron el tema Diamonds, como parte del soundtrack de la cinta, un homenaje moderno para Marilyn.

Blake Lively

En la serie Gossip Girl también hicieron un pequeño homenaje a Marilyn, en donde el personaje de Serena Wonder Woodsen, encarnado por la actriz Blake Lively rinde su tributo con Diamonds Are A Girl's Best Friend. Una escena que destaca con la participación del elenco masculino de la serie, aunque luego es interrumpida por Audrey Hepburn (Blair Waldorf) interpretada por Leighton Meester.

Kylie Jenner

En Halloween del 2019, la influencer y empresaria, Kylie Jenner, recreó de manera gloriosa a la rubia. Con unas fotografías con las que fue portada de la revista V, la famosa hermana de Kim Kardashian se lució con el clásico vestido rosa de Diamonds Are A Girl's Best Friend.

Winnie Harlow

Otra que también aprovechó para disfrazarse de Marilyn Monroe en el 2019 fue la modelo canadiense Winnie Harlow, quien compartió en redes sociales su tributo a la actriz de Hollywood.

Kim Kardashian

La estrella más grande de internet y de los realities, Kim Kardashian, ha rendido homenaje en distintas ocasiones a Marilyn Monroe, de quien se ha declarado admiradora. Ya sea con sus looks, y fotografías, e incluso, en la Met Gala de 2022, consiguió vestir el vestido original con el que Marilyn cantó Happy Birthday al entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1917.