De largo plazo

En su gira por La Laguna de Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal tuvo que sudar la gota gorda para tratar de inyectar optimismo en lo que se refiere al ámbito de su gobierno.

Tratando de hacer parecer como una buena noticia, el doctor Viilegas se dio tiempo para destacar el incremento del presupuesto federal para Durango de casi 4 mil millones de pesos a distribuir por el Estado en dos ramos además de los recursos etiquetados para dos obras federales.

Al respecto, el mandatario en rueda de prensa celebrada el día de ayer en el Centro de Convenciones de Gómez Palacio señaló: "Hay gente que no sabe leer el paquete económico completo y se basan en el presupuesto que aprobó el Congreso de la Unión y no es lo único. Hay tres vías distintas de lo que se puede invertir en los estados de lo que aprobó el Congreso federal; una de ellas es el presupuesto que en el 2022 para Durango fueron 31 mil 248 millones de pesos, mientras que para este año con el apoyo de los esfuerzos federales y de las gestiones realizadas se subió a 35 mil 92 millones de pesos para el 2023, que representan un 7%, es decir, 3,843 millones de pesos más en dos partidas, el Ramo 28 que son participaciones y en el ramo 23 que son aportaciones federales, lo cual quiere decir que el estado lo puede manejar a conveniencia".

Recordó a los presentes que en su momento habló con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se tenía un déficit en el estado de 2,300 millones de pesos que requería para poder terminar el año debido a las condiciones económicas en las que quedó el estado y únicamente para pagar sueldos y aguinaldos.

Villegas Villarreal destacó que son casi 4 mil millones de pesos más que el año pasado en el presupuesto federal para Durango que podrá ejercer el Estado a través del Ramo 28 y Ramo 33.

Dijo que en cuanto a las secretarías, con recursos federales hay otras partidas presupuestales etiquetadas; una de ellas es por 605 millones de pesos correspondientes a una carretera entre la Tayoltita, de Durango con los límites de Sinaloa, misma que licita y ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

También recordó lo que consideró un presupuesto histórico en materia de agua, en este caso el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, con un recurso etiquetado para el 2023 de 8 mil 600 millones de pesos. Informó que en el presupuesto no viene el tema de Salud que representa mil 500 millones de pesos más para Durango.

Claramente el gobernador pretende pintar una cara alegre a lo que por el momento no lo puede ser. Un aumento nominal del 7% del presupuesto, se diluye ante una inflación hasta este momento del 8.4%, aunque es verdad como lo señala el propio dignatario, que las partidas presupuestales del Ramo 28 y Ramo 23 le dan cierta flexibilidad al erario estatal para sortear el desastre financiero que recibieron apenas poco más de dos meses atrás.

Además de tratar de infundir ánimo, el gobernador también tuvo que contestar cuestionamientos del por qué hay 189 obras que debieron estar concluidas y que no ha ocurrido, no obstante la administración estatal pasada solicitó un crédito de 1,700 millones para la realización de estas obras y que claramente no fue aplicado el recurso como se debiera. Incluso, ante la pregunta expresa al tema, el mandatario atino a decir: "es la misma pregunta que me he hecho desde hace dos meses… Estas 189 son obras que debieron estar terminadas y pagadas porque sí hubo un crédito de 1,700 millones de pesos que de ahí se tenían que pagar pero así nos dejaron esto así".

Encima a este negro panorama, en la capital del Estado han muerto hasta el momento 7 mujeres jóvenes por meningitis provocada por la infección de un hongo en un hospital privado. Las víctimas acudieron al hospital a dar a luz y para su tragedia, encontraron la muerte.

Evidentemente debe de haber responsables por tal tragedia, y esto es un asunto que el gobierno del Estado debe dar cuenta.

Panorama sombrío para el nuevo gobierno de Durango, que seguramente irá sorteando los inmensos boquetes que le dejaron al erario. Menester será que se conozcan y se obliguen a comparecer ante las autoridades correspondientes, a los responsables de tal daño.

Mientras en Durango no se tomen decisiones a fondo para incentivar el dinamismo económico, la generación de ingresos propios a las arcas estatales y de los municipios, de largo plazo el actual gobierno del doctor Villegas, no puede esperar destino tan distinto como el que dejó el exgobernador José Rosas Aispuro Torres.