De la integración a las visas de trabajo temporales: estos son los 5 puntos de AMLO a Joe Biden

Aunque le advirtió que sus adversarios "pondrán el grito en el cielo", el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso lo que previamente había calificado como un "atrevido" plan de cinco puntos a su homólogo estadounidense Joe Biden, para hacer frente a la situación mundial actual.

López Obrador argumentó que ante escenarios como la tendencia inflacionaria al alza, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento en los combustibles y la crisis alimentaria que se asoma, es necesario cerrar filas y trabajar en conjunto.

Para ello, propuso 5 puntos a Biden, el primero de los cuales consiste en una integración energética, mediante la cual México garantiza el abasto de gasolina en la frontera, permitiendo la carga del combustible en la parte mexicana, esto ante los altos precios en EUA.

Lo anterior, a poco más de 3 dólares el galón, contrario a los casi 5 que cuesta en suelo norteamericano.

Como segundo punto, AMLO ofreció gasoductos mexicanos a Estados Unidos, en una amplitud de más de mil kilómetros en la frontera sur con México, para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, esto por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas aproximadamente.

La suspensión de aranceles para bajar precios es el tercer punto, donde López Obrador propuso que en el marco del T-MEC, se suspenda la aplicación de estos a ciertos productos y se eliminen trámites "engorrosos" en el comercio de alimentos y otros bienes para aminorar los costos a los consumidores.

(EFE)

Un plan de inversión para fortalecer mercados es la cuarta propuesta, la cual sería privada y pública entre ambas naciones con el objetivo de producir bienes que fortalezcan mercados y evitar la importación de otras regiones y continentes.

Finalmente, como quinto punto, se encuentra ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de trabajadores de primera fuerza y profesionales de distintas disciplinas, tanto mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Así como la regularización y certidumbre para los migrantes que desde hace varios años trabajan en suelo estadounidense.

"Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación", expresó AMLO a Biden, añadiendo que aunque "sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo (...) sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el status quo".