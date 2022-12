De Inglesita

Inglaterra y Francia definen al último semifinalista este sábado a la 1 de la tarde. Es el mejor choque de esta ronda sin lugar a duda, y uno de los duelos en los que más hay en juego.Entendemos, por supuesto, que en juego está clasificar a las semis o quedar eliminado, pero no es lo mismo para todas las selecciones. Marruecos ha hecho una Copa del Mundo para enmarcar y no por casualidad. Podrá generar opiniones divididas su estilo, su manera de defender prácticamente en su tercio de la cancha, pero es innegable que tratan el balón como pocos gracias a futbolistas de la talla de Hakimi, Ziyech, Boufal o Mazraoui. Pero si Marruecos se va eliminada contra Portugal no creo que hablen de un fracaso por no meterse entre las cuatro últimas naciones.

SEGUNDO TIEMPO

Y ahora sí, el platillo fuerte. Lo mejor para el final: Inglaterra y Francia. Por un lado, los vigentes campeones que en Kylian Mbappé muestran el hambre por bordar la tercera, y en frente, los de la eterna promesa. Los que llevan casi seis décadas esperando a que su invento vuelva a casa. Partido de pronóstico reservado por lo bien que van ambas naciones en este Mundial, y porque las dos muestran parados similares con futbolistas de perfil muy parecido en zonas en concreto.

Por ejemplo, sabemos que los galos atacan con cuatro elementos: Griezmann, Mbappé, Dembelé y Giroud, así como Inglaterra lo hace con Foden, Mount, Saka y Kane. Un enganche suelto detrás del nueve y dos extremos veloces con capacidad y calidad para definir. Cierto, prácticamente Mbappé no tiene competencia en el mundo, pero hay que resaltar el juego asociativo que está haciendo Kane para que sus compañeros marquen. El del Tottenham juega de 10 y de 9 en un mismo partido, y eso, puede marcar la diferencia.

En el medio es donde más parejo está. Rabiot y Tchoaumení dan equilibrio a los de Deschamps, al igual que Bellingham y Rice lo hacen con los suyos. Más parecidos no se pueden: un pivote para defender y otro para pisar el área. En defensa es donde podríamos ver más desequilibrio, puesto que el apellido Maguire sigue generando dudas con todo y que se ha mandado un buen torneo. Stones, Shaw y Walker son un poco más veloces para contrarrestar los embates contrarios. Enfrente, Koundé y Theo por bandas, dejando el centro para Varane y Upamecano. Sin duda, estaremos ante una Final adelantada.

TIEMPO EXTRA

De los pocos antecedentes entre Inglaterra y Francia en Copas del Mundo encontramos el de fase de grupos en 1966. Aquel 20 de julio los locales se impusieron 2-0 en la última fecha, con lo que sellaron su pase a Cuartos como líderes. Ahí, despacharon por la mínima a Argentina, después ganaron 2-1 a Portugal y en la final de impusieron a los teutones 4-2, logrando así el único campeonato del mundo que presumen los inventores de este deporte.