De Inglesita: Saber hacerse a un lado

Ha sido una semana en la que ha quedado demostrado el cambio generacional de delanteros, comandado por Erling Braut Haaland, quien en el derbi de Manchester, el pasado domingo, no tuvo piedad.

Tampoco la tuvo esta semana, en Champions League. Ni la ha tenido nunca, ciertamente. Está destinado a ser un delantero de época, porque tiene una relación con el gol como pocas veces hemos visto, y a tan temprana edad. Tan solo en esta Champions League, el noruego presume cinco goles en tres partidos que se han disputado hasta ahora. El siguiente martes visitarán al Copenhagen a las 11:45 de la mañana.

Pero empecemos por lo que ocurrió en el derbi de la ciudad. Incomprensiblemente, ten Hag mandó un medio campo con Eriksen y sin Casemiro. Está claro que el técnico del United tiene en el danés a un elemento inamovible del medio sector, pero este era un juego para tener otras características, ya que el City (y los equipos de Guardiola) se caracteriza por tener el balón. En ese sentido, Christian no funciona porque no te va a recuperar. ¿Entonces para qué traías a Casemiro si no era para juegos como éste?El partido de los Rojos fue un despropósito. Un monólogo de los locales que perfectamente dejaban sensaciones de golear a niveles escandalosos. No era imposible prever un 8 ó 9 a cero, ya que los visitantes no metían ni las manos, dejaban huecos y absolutamente todo le salía a los Sky Blues. Centro de De Bruyne, gol de Haaland. Fue tal la goleada que tuvieron que repartir dos balones, ya que tanto Phoden como Erling marcaron su hat-trick.

Segundo tiempo

El contraste estaba en el banquillo. De cuatro ventanas de modificaciones que hubo, y cinco sustituciones, en ninguna aparecía Cristiano Ronaldo junto al cuarto árbitro preparándose para saltar a la cancha. La imagen, más bien, era de un futbolista que se llevaba las manos al rostro constantemente. Ya ni siquiera de alguien que tenía ánimos o desesperación por entrar a resolver, sino de alguien que se notaba incómodo.Al final del juego, ten Hag explicó por qué Casemiro no fue titular y por qué no ingresó Ronaldo al encuentro, que por leves (muy leves) momentos parecía que los visitantes daban síntomas de resurgir. El neerlandés dijo que no lo ingresó por respeto a su enorme carrera. Declaración cuanto menos extraña, ajena y preocupante, porque si de alguien se ha dicho que garantiza goles, ese es Cristiano Ronaldo.Ayer tuvo otra oportunidad, en la Europa League. Y aunque dio una asistencia, a Cristiano se le ve preocupantemente mal. Erró goles que no hubiera dejado ir en otro momento, pero sobre todo ya la actitud sobrepasa la desesperación, con gestos, manoteos y gritos. Se dijo también en la semana que el United no tendría problema en dejarle ir este mercado invernal si llega una oferta con la que él esté de acuerdo. Podrá ser que pase más por tema de confianza que de rendimiento, porque con todo y sus 37 años, el físico lo tiene. Pero quedó demostrado que no tiene cabida ya en ningún grande europeo, por lo que Ronaldo debería aprender ya a hacerse a un lado.

Tiempo extra

Ronaldo ha marcado de momento un solo gol (por la vía penal) en lo que va de la temporada. Fue en Europa League, ante el Sheriff. En Premier ha aparecido en seis juegos, siendo que cinco de esos fue como sustituto. Ahí no ha logrado anotar todavía.