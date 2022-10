Este domingo se enfrentan los dos mejores equipos ingleses de los últimos años: Liverpool y Manchester City protagonizan lo mejor de la jornada 11 en la Premier League.

Cierto, no ha sido un buen comienzo de temporada para los de Klopp. Actualmente marchan décimos de la tabla general con apenas dos triunfos en ocho partidos disputados. La estadística que sorprende es la de los goles recibidos: 12. Algo demasiado extraño para una defensa que funcionaba casi a la perfección, con van Dijk, Robertson, Arnold, Konaté o Matip, más Alisson en la portería.

En tanto, los de Guardiola han ganado siete de nueve hasta el momento y marcaron 33 goles (13 más que los Reds), aunque también han encajado nueve. El tema defensivo sigue siendo una prioridad en Manchester, a pesar de que Cancelo y Walker sean de los mejores en banda, la central adolece cuando Dias no está bien físicamente. No obstante, en la gran mayoría de los partidos la preocupación principal es marcar goles, no defender.

Y es que ha sido un comienzo extraño en la Premier. Era previsible lo justo del calendario en Champions por la Copa del Mundo, pero nadie pronosticaba otro parón por el luto de la Reina Isabel. Ello ha movido el calendario, de ahí que Liverpool tenga, en la fecha 11, apenas ocho partidos jugados contra los nueve del City. Otros que adeudan encuentros son Chelsea, Manchester United y Brighton, por mencionar algunos.

SEGUNDO TIEMPO

Porque si bien concluyó otra semana de competición europea, deberemos esperar hasta finales del mes para volver a escuchar el glorioso himno de la Champions entre semana, y ahí, otra vez serán las últimas dos jornadas continuas. Para entonces, City visitará al Dortmund y Liverpool al Ajax; cerrarán los Reds contra Napoli y Citizens contra Sevilla. Los de Guardiola ya están clasificados y los de Klopp lo harán si ganan en la fecha cinco.Claro que en Inglaterra no hay duelos que sean fáciles, sin embargo, este podría considerarse el penúltimo gran enfrentamiento previo a Catar 2022 para ambos equipos, ya que a los de azul les quedará por enfrentar al Brighton, y a los de rojo al Tottenham como visitantes. Sin embargo, falta que la FA reagende el Arsenal-Manchester City previsto originalmente para la siguiente semana. Ese duelo es clave, ya que los Gunners son líderes por apenas una unidad de ventaja. Prácticamente el que gane, aseguraría finalizar el año en lo alto de la tabla, aunque en la Premier nunca se sabe.

Para este gran duelo del domingo los Reds seguirán con bajas sensibles en defensa, puesto que Trent Alexander-Arnold se lesionó frente al Arsenal y no participó en Champions, como tampoco lo hizo Andrew Robertson. El lateral derecho que habilitó Klopp es un central: Joe Gomez. Quien tampoco estará para el City es Walker: el lateral incluso peligra participar en Catar puesto que se sometió a cirugía. A pesar de estas ausencias defensivas, sin duda recibiremos un duelo intenso de ida y vuelta como nos han acostumbrado últimamente estos dos equipos.

TIEMPO EXTRA

El antecedente reciente de ambos equipos, en esta temporada, nos remonta a la final de la Community Shield, el 30 de julio. Aquel día Liverpool ganó 3-1. Darwin Núñez marcó (viniendo del banquillo), Haaland erró una oportunidad increíble y Julián Álvarez descontó para los azules.