De Inglesita: Los 26 leones

Inglaterra dio a conocer los futbolistas que estarán en Qatar 2022: destaca la ausencia de Jadon Sancho, joven delantero del Manchester United, al igual que la de Fikayo Tomori, portento defensivo del Milán.

En su momento hablamos de que una de las principales áreas mejor cubiertas por el equipo de La Rosa era la defensiva. Laterales del nivel de Reece James, Wan-Bissaka o Ben Chilwell en su día eran opciones que se barajaban en los convocados por Southgate. Igualmente centrales como Joe Gomez, importante en el Liverpool de Klopp, o el ya mencionado Tomori, no estarán en la copa del Mundo. Sí, unos por lesión y otros por bajo rendimiento, pero finalmente quedan nueve elementos defensivos a elegir a partir del 20 de noviembre. Veamos la lista.

Porteros: Pickford, Pope y Ramsdale. Esta zona siempre ha sido un volado para Inglaterra, porque ninguno es un arquero de clase mundial, sino más bien, tienen altibajos y no dan ninguna certeza en momentos importantes. Los defensas son: Alexander-Arnold, Coady, Dier, Maguire, Stones, Shaw, Walker, Trippier y White. Del roce que se requiere para duelos como estos, solo Walker o Stones parecen garantías. Dier, Arnold y Maguire, por ejemplo, no han sido constantes últimamente.

Los mediocampistas y delanteros son el apartado fuerte, sin duda: Bellingham, Gallagher, Henderson, Mount, Phillips y Rice actuarán en el medio sector. Atacarán: Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Saka, Sterling y Callum Wilson. Ciertamente es mucho talento acumulado, que a nivel colectivo e individual en sus respectivos clubes responden de manera espectacular, pero que cuando visten la de los tres leones parece que quedan a deber. Muy similar al caso de Portugal, donde Santos tiene una mina de oro entre sus futbolistas, pero que da la sensación de que quedan a deber.

Segundo tiempo

En la Euro pasada, que Inglaterra pierde por penales ante Italia, Southgate formó a sus once de la siguiente manera: 3-4-3: Pickford en el arco, central por izquierda Stones, Maguire al centro y Walker por derecha. Carriles para Shaw y Trippier. Centro del campo para Rice y Phillips. Kane como referencia en punta y por detrás Rashford y Sterling. Línea de cinco de toda la vida, con carrileros que pisen mucho las dos áreas.La otra variante era un 4-2-3-1, donde se sacrificaba un central para tener un enganche por detrás del delantero, que fue Grealish (y Mount). Foden, Sancho o Saka solían aparecer por bandas en estos escenarios y Rashford generalmente era el inamovible. Justamente la última convocatoria del 10 del United fue en esa final en Wembley, donde tanto a él, como a Jadon y Bukayo les tocó fallar desde los once pasos.El futbol es de momentos, y en aquel año Maguire, Phillips, Grealish, Arnold y hasta Rashford estaban en gran momento individual. Hoy, por ejemplo Harry Maguire o Kalvin Phillips no tienen actividad en sus clubes. Arnold atraviesa un mal momento con los Reds y Grealish no ha terminado por despegar como se esperaba en el Manchester City. ¿Será que este año tampoco regresa a casa?

Tiempo extra

Inglaterra está en el Grupo B, junto a Irán, Gales y Estados Unidos. Debutará el lunes 21 a las 7 de la mañana contra Irán. Cuatro días después, a la 1 de la tarde se medirá ante Estados Unidos y cerrará el grupo el 29, a la misma hora, contra Gales.