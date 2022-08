De Inglesita: Lo que le quitan a La Liga

A menos de una semana que cierre el mercado continúan las novelas y los movimientos importantes. El más fuerte: Isak de la Real Sociedad al Newcastle por 70 millones.

Cierto, cierto. La noticia hoy tiene que ser el sorteo de la Champions y los premios que repartió la UEFA donde el Real Madrid claramente debía ganar todo si eran vigentes campeones de la 'orejona'. Destacar, pues, el 'A' donde está Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. Todos, de un muy buen futbol. El 'B' debería ser del Atleti sin problemas, pero ya conocemos a los de Simeone: peleando hasta el último minuto por un gol ante el Brujas, seguramente… El 'C' es el de la muerte. Sí, otra vez Bayern y Barcelona. Y sí, el Inter aparece de nuevo ahí. El 'D' realmente a pocos le interesan: Tottenham arrancará, como el Madrid, en Octavos de Final. Milán y Chelsea en el 'E' ponen las cosas interesantes y finalmente, 'G' y 'H' son de reencuentros, con Haaland volviendo a Dortmund y Di María a París.

Ahora: los fichajes. Un punto que pocos están considerando, por más que ya sepamos que este Mundial viene de inédito y novedoso a interrumpir el calendario futbolístico a mitad de temporada, es la carga de los futbolistas. Creo que en Liga MX lo hemos visto mucho: ¡Hay juegos cada día, prácticamente! Y en Europa no va a ser la excepción. Las 6 jornadas de Champions se jugarán en 9 semanas y a eso hay que añadirle las jornadas doble ligueras y los juegos de Copa. Entonces, ya no sé si beneficia o no que la Copa del Mundo llegue a esas alturas: ¿Jugadores en plena forma? ¿O jugadores rotos y sobrecargados? Ahí entra la importancia de los fichajes.

Liverpool, por ejemplo, me había dejado la sensación en la pretemporada contra el United de que estaba flojo. Que sí, que es un partido de pretemporada y totalmente intrascendente. Pero esta semana que jugaron el Clásico Inglés, los Reds (y sobre todo la línea defensiva) se vio muy desencajada. ¿Cuándo pensamos que van Dijk iba a 'flaquear? No sé si estará pensando en Qatar, o simplemente su curva de excelencia era tan alta que está por ahora en un nivel estándar, lo cierto es que los de Klopp no han ganado en estas primeras tres fechas y ya muchos dan la Premier por sentenciada.

SEGUNDO TIEMPO

Comentaba al inicio lo de Isak a las 'Hurracas' porque si bien es un gran proyecto el delantero sueco, la última temporada apenas marcó seis goles en LaLiga. Pero eso no es impedimento para que llegue un equipo como Newcastle a robar otro talento con las manos en la cintura. El año pasado fue Tottenham con Bryan Gil, o el United con Varane, y ahora con Casemiro. Entre grandes proyectos y jugadores consagrados, los ingleses han encontrado en España un mercado sólido. Y eso me hizo echar memoria para acordarme de otros talentos que llegaron a la isla desde esa procedencia.

Fabregas, si bien se terminó de formar en el Arsenal para volver al Barcelona, fue Chelsea quien se lo quitó de las manos nuevamente. Agüero, sin ir más lejos, del Atleti llegó al City e hizo lo que quiso en la Premier. Alexis también dejó a los blaugranas por ir con los Gunners. David Silva, Rodri, De Gea, Laporte o Di María arribaron a Manchester. No nos olvidemos de Özil, Kepa y Rodrigo Moreno también. En fin, grandes jugadores que en España destacaban, llegaron a toda clase de equipos en Inglaterra, incluso recién ascendidos.

Y esto no quita que clubes como el Barça hayan pagado una millonada por Raphina, por ejemplo. O que estén saliendo gratis como Rüdiger al Madrid. El mercado no tiene restricciones en ese aspecto, pero sí sorprende la capacidad financiera de equipos que, en el papel por como luce su estadio o por mero nombre, no parecieran tener un músculo económico tan grande como los principales equipos de otras ligas, como la italiana o alemana. Por algo, la liga inglesa es un espectáculo: porque reúne a lo mejor de distintas ligas, manteniendo cierta equidad y continuando con la formación de jugadores locales.

TIEMPO EXTRA

Luego del alivio que supuso la victoria de 2-1 ante el Liverpool, el United ha vuelto a la carga con los rumores que vinculan muchos jugadores al club: Antony, se dice, llegaría por casi 100 millones. Otra incorporación desde la holandesa sería Gakpo, e incluso comentan que habrían ofertado por Benjamin Pavard o que Asensio llegará a Old Trafford. En tanto, a Cristiano, que fue suplente en El Clásico Inglés, se le acaban los días para decidir su futuro.