De Inglesita: Ego

Tres letras. Una palabra. Y Cristiano Ronaldo. Eso es, al menos en mi opinión, lo que define al futbolista portugués. Para bien y para mal, todos tenemos un ego. Seguro que en gran parte de su carrera eso le ayudó mucho al 'bicho', pero hoy le ha destrozado un gran legado que construyó en el equipo que lo catapultó a la cima mundial.

El contexto es sencillo: el domingo pasado el presentador inglés, Piers Morgan, publicó indicios de una bomba que iba a estallar en la semana. Clips en Twitter de Cristiano Ronaldo, y una portada en uno de los diarios más influyentes de Inglaterra, sobre que el "United me había traicionado", "no respeto a ten Hag", "no hubo empatía por mi hija enferma" y "me han convertido en la oveja negra."

La entrevista de Morgan ya está disponible en su canal de YouTube. Son dos piezas, en las que se habla muchísimo sobre la relación de Cristiano con los Red Devils en esta segunda etapa. Pero otra cosa, igual de importante, es lo que pasó en el mercado de fichajes del año anterior, cuando justamente regresa a Old Trafford. Si bien recordamos, eso fue algo inesperado, y los rumores más bien apuntaban a que iría al City. Todo fue verdad, de acuerdo con CR7, Guardiola intentó fuertemente su fichaje, y el arreglo estaba ya a un pasito de concretarse. Pero el legado con los rojos y Sir Alex Ferguson lo impidieron. ¿Por qué dejar que la negociación haya avanzado a tal grado si tanto amor le tiene al United? Y claro, no habló de que casi un tercio de los equipos de esta Champions League lo rechazaron públicamente en voz de sus directores deportivos, entrenadores o técnicos.

En las dos entrevistas Cristiano refiere muchísimo el amor de los fans. Que él juega por y para ellos. Entre líneas, está suavizando su despedida del club, pero nada de eso. Reportes que venían de medios ingleses señalaban que ocho de cada diez aficionados al United no quieren que Cristiano vuelva a jugar para el club. Otro 60% espera que se le rescinda el contrato inmediatamente. Lo único que sabemos es que justamente el equipo emitió un comunicado a inicios de semana en el que iban a analizar la situación detalladamente. Otras fuentes refieren a que multaron con un millón de libras al, hoy por hoy, jugador del Manchester.

Segundo tiempo

Y es que no fue solo contra el equipo. Que sí, hay mucho, como la situación de cargar contra los jóvenes que entrenan con él, de quienes dice que no lo escuchan y que por eso les prevé una corta carrera en el futbol. O directamente que no había escuchado hablar mucho de ten Hag, o que no sabía quién era Rangnick: que cómo sucede que si no es entrenador, piense ser el jefe del Manchester United. Raro, todo muy raro, porque lo menos que podría de esperar de una persona que se dedica al futbol es que sepa quién estuvo detrás del proyecto del hoy exitoso Leipzig o Ajax. Pero no, el ego siempre por delante para minimizar a quienes lo opacan.

Decía que no fue solo contra el equipo de manera interna o directa, sino también con ex compañeros y leyendas. Sí, ni más ni menos que Wayne Rooney, quien, como muchas otras voces autorizadas, señalaba el mal desempeño de Ronaldo esta temporada. ¿Cuál fue la respuesta? "Probablemente Rooney esté celoso, porque terminó su carrera a los 30 años y yo todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".

Termina así, un legado para gran parte de los aficionados del United. Quienes de verdad distinguen el amor al club por sobre un ídolo, saben que nadie es más importante que tu equipo, incluso uno de los mejores futbolistas de la historia. No puede mandar por sobre un técnico. Y lo peor de todo es el 'timing' de las cosas: La entrevista se publica justo cuando hay parón por el Mundial, lo que nos deja a pensar que esta campaña (y muy seguramente la anterior) Manchester United solo sirvió para que Cristiano Ronaldo prepara correctamente la última bala en la recámara que le queda: la Copa del Mundo.

Tiempo extra

Esta campaña, Cristiano no acudió al tour de pretemporada, se fue de un partido de preparación del United mientras se disputaba, se negó a entrar de cambio y se marchó frente a todo Old Trafford en otro juego y no ha podido aportar goles o asistencias en este semestre. Por eso ten Hag lo mandó al banquillo. En cambio, es el propio Ronaldo quien sale a decir que el Manchester United lo traicionó.