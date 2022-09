De Inglesita: Dios salve a la reina

Es pieza fundamental de la historia británica y su vínculo con el futbol es más fuerte de lo que se cree. La Reina Isabel II vivió más de 17 Copas del Mundo y fue protagonista de la más importante para los ingleses, entregando el Jules Rimet a los leones locales que marcaban su escudo con la única estrella que llevan hasta ahora.

El balompié inglés se ha detenido solamente en dos ocasiones en toda su larga historia: por la Segunda Guerra Mundial y por la pandemia de COVID-19. Este jueves el deceso de la Reina, más allá de la tristeza colectiva, sembró la duda en unos cuántos sobre lo que pasaría con la séptima jornada de la Premier League, contemplando que el calendario es ya muy apretado por el Mundial de Qatar 2022.

Y es que esta semana fue de noches europeas. Volvió la Champions, Europa y Conference League, donde las sensaciones fueron agridulces para los clubes ingleses. Empezando por el que a todos nos importa, en el torneo de las estrellas, City ganó 0-4 en su visita a Sevilla, al igual que Tottenham como local frente al Marsella. Chelsea y Liverpool dejaron pésimos sabores de boca: el primero perdiendo por la mínima contra Dinamo Zagreb, y el segundo cayendo por goleada 4-1 contra Napoli. Esa derrota culminó la relación de Tuchel con los Blues, quienes no tardaron en anunciar que Graham Potter, ex director técnico del Brighton (que ocupa el cuarto sitio en la Premier) será el mandamás desde el banquillo.

Hay que parar un momento para hablar de Haaland. No, no es noticia que haya vuelto a anotar. Está claro que eso ya no nos sorprende. Lo que hay que destacar es que apenas lleva 20 juegos de Champions League y ya suma 24 goles. Tiene 22 años y si bien está en un equipo que es una aplanadora, dese el Salzburg y Dortmund demostró el carácter para hacerse presente en momentos decisivos en el futbol de máxima exigencia a nivel mundial. Su techo no está claro cuál será, pero a este ritmo, el noruego devorará todos los récords habidos y por haber de cifras y rachas goleadoras.

Segundo tiempo

Y Cristiano. Ay, Ronaldo. Pobre del portugués que no encuentra la luz desde hace semanas. La frustración con la que se le ve en la cancha es de llamar la atención. Necesita el gol. Lo demanda como pocos, porque hasta que eso suceda, volverá a calmar las aguas. Lo triste, complejo y desafortunado del asunto es que los Red Devils llevaban cuatro triunfos al hilo, mostrando un buen futbol de conjunto incluso ante rivales como Liverpool y Arsenal. Sin embargo, las rotaciones ante la Real Sociedad parece que le pasaron factura al equipo de ten Hag. Derrota 0-1 en el Teatro de los Sueños.

Justamente los Gunners ganaron en su visita a Zurich 1-2, con un equipo alternativo, pero que se sigue apegando a la idea de Arteta, técnico que no hay que descartar en lo absoluto en la baraja de los protagonistas en Inglaterra este año. Ya se fue Tuchel, Klopp realmente empieza a peligrar con su máquina roja porque está el antecedente de que sus séptimas temporadas con un equipo no son las mejores: Mainz descendió y Dortmund acabó séptimo y perdió la Copa; Conte trabaja silenciosamente y Guardiola es el rey. Y justo Mikel fue su asistente, así que algo habrá aprendido de Pep. La actividad la cerró el West Ham, equipo al que era aficionada la Reina, ganando 3-1 como locales. Y de continuar la actividad futbolística en Inglaterra conforme a lo previsto, para este fin de semana destaca el Liverpool - Wolves el sábado a las 9 de la mañana, para que acabando veas un City - Spurs y para el día siguiente amanezcas con el Arsenal - Everton y después Palace - United.

Tiempo extra

Cuando murió Jorge VI en 1952, padre de Isabel II y previo monarca del Reino Unido, los encuentros de rugby y hockey de esa semana se detuvieron, sin embargo, el futbol siguió. Previo a cada encuentro liguero se cantó el himno británico.